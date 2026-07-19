Experto afirma que la inverión de la UE en Andalucía "equivale a un Plan Marshall"

El director del Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea en Sevilla y ponente del curso de verano de 40 años de Andalucía en Europa, Mikel Landabaso. - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El director del Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea en Sevilla y ponente del curso de verano de 40 años de Andalucía en Europa, Mikel Landabaso, ha señalado que el balance de la inyección de ayudas de la Unión Europea en Andalucía arroja un escenario "de indudable éxito" que "equivale a un Plan Marshall" en la edificación de infraestructuras de transporte, la modernización del tejido agroalimentario y la diversificación fabril, pero evidencia también importantes deudas en el plano de la cohesión interna y la superación de las desigualdades de la comunidad.

Según ha señalado la institución universitaria en una nota de prensa, se trata de una actividad organizada en La Rábida por la Universidad Internacional de Andalucía, con el patrocinio de la Junta de Andalucía y en colaboración con el Parlamento Europeo y el Consejo Andaluz del Movimiento Europeo.

Para el economista, que lidera una sede científica comunitaria dotada con 450 investigadores y tecnólogos en la capital hispalense, las magnitudes económicas gestionadas en el territorio andaluz describen un hito sin parangón en la historia contemporánea.

"El volumen de inversión en Andalucía es del orden de magnitud del Plan Marshall para toda Europa, repartido entre agricultura, infraestructuras, industria, empleo y medio ambiente", ha precisado Landabaso.

No obstante, el analista ha alertado de que la edificación de grandes redes de equipamientos e infraestructuras no siempre ha conducido de manera directa a la convergencia social. "Andalucía se sitúa todavía en la parte media-baja del Índice Europeo de Progreso Social. Eso significa que hay margen de progreso claro en empleo e inclusión social, con una parte de la población todavía en riesgo de pobreza por encima de la media española", ha argumentado durante su intervención en la sede de La Rábida.

En este sentido, ha incidido en que el verdadero indicador de éxito para el futuro inmediato debe dejar a un lado la simple ejecución contable: "El reto ahora es que esa misma intensidad inversora se traduzca en los próximos años en más bienestar y no solo en más fondos absorbidos".

Frente a estas brechas sociales, Landabaso ha puesto en valor el despegue de la innovación, el patrimonio común y la consolidación del talento local a través de polos productivos en expansión.

"Aunque todavía no retiene tan bien como otras regiones a los perfiles más cualificados, sí que está consolidando un ecosistema tecnológico entre los cinco primeros de España, con Sevilla y Málaga como nodos", ha celebrado, concluyendo que la región "ha construido bien la infraestructura y ahora tiene el reto de construir el bienestar con la misma ambición".

De esta manera, ha asegurado que la transformación de la cohesión andaluza debe operarse en medio de un contexto exterior hostil marcado por la inestabilidad internacional.

"El orden basado en reglas que conocíamos se está resquebrajando, con una globalización que ahora avanza por bloques y tensiones comerciales nuevas", ha avisado el ponente, enumerando amenazas directas como los aranceles, los bloqueos en el Estrecho de Ormuz, el auge de la inteligencia artificial y los impactos asimétricos del cambio climático en el sur europeo.

Para amortiguar estos efectos, el director del JRC ha defendido que las estructuras europeas necesitan añadir una cuarta pata a su tradicional equilibrio socioeconómico: "la seguridad y la resiliencia, algo que hasta hace poco no formaba parte del debate económico europeo".

Así, Mikel Landabaso es ponente del curso de verano de 40 años de Andalucía en Europa. Una actividad organizada en La Rábida por la Universidad Internacional de Andalucía, con el patrocinio de la Junta de Andalucía y en colaboración con el Parlamento Europeo y el Consejo Andaluz del Movimiento Europeo, además de la Diputación de Córdoba y los centros de información Europa de Córdoba y Sevilla.