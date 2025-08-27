Experto apunta la "cooperación" entre olivareros como una vía ante la falta de mano de obra para tareas agrícolas

BAEZA (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

El catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén Manuel Parras ha señalado la "cooperación" entre productores como una vía ante la falta de mano de obra para tareas agrícolas en España, de modo que no se compita por ella.

Así lo ha indicado en una entrevista a Europa Press en Baeza (Jaén), donde dirige el encuentro '¿Tiene futuro el olivar tradicional?, en el marco de los Cursos de Verano de la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

El objetivo, según ha dicho, es contestar a esa pregunta y, para ello, "hay que empezar definiendo bien lo que es el olivar tradicional porque mucha gente habla sobre ello pero cada uno tiene un concepto distinto".

"A nosotros nos gusta más el concepto de olivar vulnerable", ha dicho Parras, quien ha señalado que lo entienden como aquel que "necesita" estrategias públicas y privadas para poder competir y ser rentable.

Ha añadido se califica por la pendiente y los costes de producción en el olivar. "A veces es susceptible de intensificarse y, si se dan las condiciones edafoclimáticas conviene intensificarlo, pero también es un olivar que en muchos casos es imposible y, sin embargo, genera bienes públicos muy importantes para la sociedad, por lo que hay que mantenerlo mediante varias vías", ha comentado.

Entre ellas, ha aludido a las ayudas públicas, un apoyo especialmente relevante en el actual debate sobre la PAC post 2027. En este punto, ha recalcado que "el olivar vulnerable debe encajar en esa estrategia de ayudas públicas".

Por otro lado, ha manifestado que "los propios olivareros también tienen sus responsabilidades", por lo que deben trabajar por cuestiones como la reducción de costes, en la intensificación, si es posible, y en diversificar. Una diversificación que, por ejemplo, "va por el oleoturismo y por la generación de coproductos que, cada día son más valorados por la población".

En este sentido, el catedrático ha hablado también de la posibilidad de que determinados aceites de olivas de olivares tradicionales "se etiqueten como tales". De ahí que sea esencial conocer exactamente quiénes son los "merecedores de esa etiqueta" para evitar encontrar olivares que no lo necesiten y que, sin embargo, quieran diferenciarse, "usurpar" o "engañar al público" con el etiquetado.

"Entendemos también que hay abaratar costes mediante la creación de secciones de gestión de fincas en las cooperativas. "El problema es que la mayoría de propietarios de olivares son gente muy mayor que no puede acudir al campo y no hay relevo generacional", ha expuesto.

En su opinión, hay tres alternativas ante esta situación: "o bien arrienda, o abandona o cooperan con otros a través de la sección de gestión de fincas, que consiste en que tienes tu finca pero cedes la gestión de la explotación a la cooperativa".

En la misma línea, ha puesto de relieve la falta de mano de obra en España en el campo, lo que ha calificado de "curioso" teniendo en cuenta el alto porcentaje de población activa parada.

"A medida que el campo se mecanice más, se requerirá menos mano de obra. Por eso, la vía de cooperación hace que en vez de estar compitiendo muchos productores por una misma mano de obra, si se unen, dejan de competir tanto y la mano de obra se distribuye mejor entre las tareas agrícolas", ha sostenido.

En este punto, ha echado de menos un debate "serio" para solucionar esta problemática en el sector. "La mano de obra no deja de ser estacional, pero no es lo mismo ir por separados que juntos porque la recolección en vez de 15 días será de dos meses y medio por lo que también es un incentivo más para los trabajadores", ha reflexionado.

Por otra parte, el director del curso ha reconocido que el sector ha avanzado "muchísimo" y "se han hecho y se siguen haciendo inversiones muy importantes en los regadíos, la modernización de la comunidad de regantes y almazaras, la búsqueda de agua donde sea factible y el 'packaging'".

No obstante, ha considerado que el sector está muy orientado a producir pero muy alejado de los consumidores, por lo que es necesario "tener una orientación de satisfacer las necesidades del consumidor final haciendo poductor que de verdad demanden".

"Los propios productores deben innovar más y acercarse --a través de las cooperativas u otros instrumentos de cooperación-- hacia los consumidores finales", ha declarado el catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados.