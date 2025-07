Experto apunta en los cursos de la UNIA que la minería es "un sector esencial pero desconocido a nivel social"

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

En el marco de los cursos de verano 2025 organizados por la UNIA en su sede rabideña, han tenido lugar diferentes cursos entre los que ha destacado 'Minería sostenible e innovadora de minerales y metales críticos para la transición energética' llevado a cabo por Domingo Javier Carvajal Gómez de la Universidad de Huelva. Entre los ponentes ha resaltado el gerente de geología del Proyecto 'Los Frailes', Enrique Olivas Méndez, que ha apuntado a que la minería es "un sector esencial pero desconocido a nivel social".

En declaraciones a Europa Press, el gerente ha señalado que "un ciudadano que está bastante alejado de sus orígenes, no se da cuenta que la minería es una prestadora de servicios y que casi cualquier elemento que tenemos a mano (quitando lo que sea forestal, agrícola o ganadero), todo lo demás es minería, desde el coche que tienes aparcado en la puerta hasta el móvil que tienes en el bolsillo".

"Es cierto que durante muchos siglos la minería se ha estado haciendo de una forma poco amigable con el medio y con el ser humano, pero es el propio ciudadano como consumidor el que tiene que exigirle a la empresa minera que quiere consumir el producto pero que, las normas las pone la sociedad. Así, la empresa minera se tendrá que adaptar a las exigencias ambientales, laborales, sociales y repercutir ese coste en el precio del producto", ha pronunciado.

Además, Olivas ha explicado que "dentro del departamento de Geología hay diferentes ramas; la exploración, investigación y definición del recurso geológico", mientras que "también se ocupan del control de agua y el desarollo del I+D de coberteras edáficas, de cuál será la receta para tapar las escombreras mineras y poder encapsular o aislar el problema de la contaminación difusa que hay actualmente", este proyecto se lleva a cabo utilizando productos naturales y no naturales.

"Es un proyecto interesante que va a permitir encontrar una receta idónea para esas restauraciones futuras", ha detallado, toda vez que ha remarcado que buscan que la mina de Aznalcóllar en el futuro "no tenga que seguir dependiendo de la mano humana para su gestión de pasivo".

Olivas ha explicado que "el encuadre de todo esto en el curso de la UNIA, fundamentalmente es el tema de la minería circular", aquella que "intenta valorizar" de la "mejor forma posible" el recurso, "aprovechar de la "mejor manera posible el residuo y lo intenta retornar para convertirlo en recurso".

De esta forma, ha mencionado el 'Proyecto Reecovery' el cual consiste en "la recuperación de metales y tierras raras en las propias aguas contaminadas, de manera que haciendo una depuración diferenciada de estas aguas se puedan obtener productos que tienen un valor económico y que se pueden poner en el mercado".

"La clave aquí es la gestión de aguas, el proyecto Aznalcóllar es un proyecto heredado de minería histórica, un problema que tenemos que resolver para la sociedad", ha aclarado, a la vez que ha contado que "una parte de los beneficios que genera la empresa minera en la explotación del recurso, se dedica a la remediación de este problema que, durante muchos años, se ha estado pagando con fondos de las arcas públicas hasta que la administración decidió en 2013, sacar a concurso la concesión y que sea una empresa privada quien se encargue de resolver esta cuestión".

El ponente ha hablado sobre las minas a cielo abierto, "el proyecto de Cobre las Cruces, incorpora el relleno completo del hueco minero con unas previsiones previas de lo que va a pasar con el acuífero, con todas las aguas subterráneas". De esta manera ha puesto el ejemplo de la mina de Aznalcóllar, mencionando que al ser dos "grandes" huecos mineros "muy antiguos", lo que se ha acabado decidiendo es "hacer una restauración completa de las escombreras, evitar que entren grandes cantidades de agua y evitar que puedan haber reboses en el futuro" dejando que sea la propia evaporación la que compense el volumen de agua del sistema.

"La Junta de Andalucía se gastaba más de dos millones de euros en la depuración de agua, a día de hoy esa depuración subiría a más de cinco millones de euros al año debido al cambio en los criterios", ha comentado. De este modo, ha afirmado que la parte medioambiental del proyecto de Los Frailes, "está cuantificada actualmente en unos 235 millones de euros que salen de la cuenta de beneficio de la empresa en lugar de las arcas públicas, siendo esta una decisión del Parlamento de Andalucía".

Enrique Olivas ha aclarado que la minería "no puede ser sostenible" porque "el concepto sostenible es un concepto renovable" y la minería "no puede ser renovable porque los productos que nos da la naturaleza se tardan millones de años en generarse y el ser humano no va a ver los del futuro". "Yo hablaría más de minería circular, responsable, acorde a las exigencias de los consumidores pero haciendo conocedor al consumidor de que él es el responsable de que ese producto se saque", ha abundado.

"Realmente tenemos una sociedad que exige ya que tenemos unos marcos normativos que en los países desarrollados están muchísimo más altos que en los países subdesarrollados y tenemos que ser conscientes que tenemos que defender que esos marcos vayan al mundo entero, ya sea con certificados de calidad minera o exigencias pero, no es igual la minería en todo el mundo", ha comunicado.

Respecto a la profesión, Olivas ha adelantado que "la minería genera muchísimo empleo de calidad, la empresa minera tiene una cuenta de beneficios importante fundamentalmente porque se está produciendo mucho en un espacio muy pequeño, entonces, se pagan salarios de calidad a personal local, por lo que supone un enriquecimiento local importante. Después como cualquier empresa tiene su pago de impuestos".

La profesión minera es algo "desconocido" para gran parte de la sociedad, "la gente piensa que el minero va con un casco y un canario por si hay gases y el canario se muere, salir corriendo". "Cuando dices que en las minas hay 'Wi-Fi' y que las palas cargadoras están teledirigidas para que si se cayera una piedra encima, no haya ningún operario dentro, por ejemplo, o que hay sistemas de ventilación que están controlados por 'software' que te dicen la calidad del aire, pues a la gente le cuesta creérselo", ha comunicado.

Olivas ha reivindicado que la tecnología ha entrado en la minería de la misma forma que lo ha hecho en el resto de la sociedad. "Te permite tener un conocimiento muchísimo más amplio de lo que puedes hacer", ha concluido.