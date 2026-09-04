Experto señala la contribución de la innovación tecnológica para afrontar la escasez de recursos en la agricultura

El analista oleícola Juan Vilar. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

El director del curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 'Perspectivas de la olivicultura: retos y estrategias económicas', Juan Vilar, ha subrayado que la innovación tecnológica. puede contribuir a afrontar la escasez de recursos en la práctica agricultura.

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press en la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en Baeza (Jaén), donde el encuentro se desarrolla hasta este viernes.

El analista oleícola internacional, consultor y profesor de la Universidad de Jaén ha señalado algunos ejemplos de cómo esos avances tecnológicos pueden ayudar al sector olivarero: a través de sondas, se podría disminuir el consumo de agua y con la misma cantidad regar más hectáreas.

También ha apuntado que la falta de mano de obra se podría suplir con tractores autónomos. "La profesión de agricultor o agricultora ha pasado de ser una actividad denostada a una actividad un poco más sofisticada. Si tú no tienes un trabajo atractivo para el futuro, no lo quieres, es así de sencillo", ha dicho Vilar, quien ha añadido que la falta de rentabilidad, entre otros factores, ha provocado esa falta de mano de obra.

Por otro lado, ha identificado tres limitaciones en la práctica de la olivicultura, entre las que ha resaltado la escasez de agua. "Tenemos que tener en cuenta que el planeta tan solo tiene un uno por ciento de agua de la corteza terrestre, agua accesible por el ser humano, y además, de ese uno por ciento del consumo de agua mundial anual, el 89 por ciento va a agricultura", ha comentado.

En segundo lugar, se ha referido a la tierra cultivable en el planeta, que "supone, aproximadamente, el tres por ciento de los 580 millones de kilómetros cuadrados". En este punto, ha afirmado que "lo más significativo de este dato es que la tierra cultivada casi coincide con la tierra cultivable".

Como tercer problema fundamental, ha incidido en esa carencia de mano de obra agrícola. "Europa es el continente con menor porcentaje de población activa agraria, tan solo el 5,5 por ciento, mientras que, por ejemplo, a nivel mundial es el 26 por cieto", ha precisado.

ENCUENTRO

Con respecto al encuentro que ha dirigido en la UNIA, ha explicado que se ha hablado sobre la rentabilidad de la olivicultura, no solo desde el ámbito de la generación de ingresos o beneficios, sino también desde la perspectiva del mantenimiento de un patrimonio.

"Los olivares, además de ser un sustento de vida, también es una manera en la cual la gente mantiene sus activos, por lo que el objetivo del curso es conocer cómo de rentable a largo plazo es el olivar", ha declarado.

Para ello, ha contado con expertos internacionales que han abordado los distintos tipos de olivicultura distribuidos en los 67 países que producen aceite de oliva, analizando, entre tras cosas, los más rentables.

"El curso pretende que tu patrimonio en el futuro, en lugar de ser de X millones de euros, sea de 2X millones de euros. Un mayor patrimonio genera una mayor riqueza y hoy en día lo que fija población al territorio, evidentemente, es la riqueza y la generación de beneficios", ha apostillado.

En este sentido, Vilar ha hecho hincapié en que el objetivo ha sido que el alumnado "salga reforzado desde la perspectiva del conocimiento y que esto le permita tomar determinaciones en el futuro mucho mejores".