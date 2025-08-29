El extorero Cesar Rincón destaca que la plaza de Las Ventas "cambió" su vida al permitirle "consolidar" su carrera

BAEZA (JAÉN), 29 (EUROPA PRESS)

El ganadero y extorero César Rincón ha resaltado que la madrileña plaza de toros de Las Ventas "cambió" su vida, al darle la oportunidad de "consolidar" una carrera de 25 años.

Así lo ha indicado en una entrevista a Europa Press en Baeza (Jaén), donde participa como ponente en el encuentro 'Maestría en el ruedo: El toreo como escuela de vida, valores y estrategias', enmarcado en los Cursos de Verano de la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

Ha explicado que comenzó a interesarse por el mundo de los toros gracias a su padre, ya que siempre quiso ser torero y acabó dedicándose a la fotografía taurina. "Fueron mis primeros pasos ese importante vínculo con la tauromaquia", ha precisado.

Además, en su trayectoria tiene lugar destacado la plaza de Las Ventas, por cuya puerta grande salió hasta en cuatro ocasiones en el mismo año. "Afortunadamente, Madrid te cambia la vida, esa plaza de toros me cambió la vida", ha recordado con emoción.

En este sentido, el colombiano ha afirmado que es "un emigrante feliz de estar en España" con toda su familia y a través de esos "éxitos en Madrid" fue "capaz de consolidar mi carrera taurina durante 25 años".

Sobre su país de origen, ha dicho sentirse "bastante golpeado" con la prohibición de los toros y ha lamentado que "es coartar la libertad". "Creo que en una democracia no se debe coartar la libertad de nadie, la expresión, el derecho a la libre determinación que tiene que tener cualquier ciudadano que nace con el derecho a vivir y a ser libre", ha comentado.

Ha considerado que "es respetable que existan" movimientos antitaurinos, pero también ha reivindicado respeto para "que dejen ejercer la profesión". Además, ha aludido a efectos positivos, como la protección del ganado de lidia a través de esta profesión. "Todos los animales van a la cadena cárnica y este animal, si no se ejercita, si no se torease en los festejos populares, este animal se extinguiría", ha apostillado.

Rincón ha apuntado que el toreo está valorado, aunque no por una parte de la sociedad. "No puedo depender de lo que tú pienses de mi profesión. Cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero hay gente que lo valora y respeta aunque no se alineen con esos gustos", ha subrayado, no sin defender que "lo más importante en la vida es la tolerancia".

Por último, ha querido mandar un mensaje a quienes quieren ser toreros. "Todo lo que uno quiera ser en la vida, dedicarse, es amar la profesión y sobre todo defenderla. Si tú amas una profesión, si amas a tu vida, te quieres tú y amas lo que haces, al final logras identificarte con ella misma", ha concluido.