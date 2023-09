Javier Sierra en la UNIA: "Cuando alguien está en la cúspide del poder es muy fácil asociarse a cosas sobrenaturales"

SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

"Cuando alguien está en la cúspide del poder está muy solo, por lo tanto es muy fácil que termine asociándose, incluso en pleno siglo XXI, a cosas sobrenaturales". Así ha finalizado el escritor Javier Sierra su ponencia 'La Dama Azul y la España visionaria de Felipe VI', en el marco del curso de verano 'Historia y novela histórica' que se celebra entre este lunes y miércoles en la sede de la UNIA en Sevilla.

En este curso, dirigido por el catedrático de Bachillerato y escritor José Calvo Poyato, Sierra ha impartido la conferencia 'La Dama Azul y la España visionaria de Felipe VI', un recorrido por el ambiente histórico y los personajes de su novela 'La Dama Azul', de la que se cumplen 25 años de su publicación, y en la que un misterio histórico español pondrá en guardia a un periodista, a una espía de los servicios de inteligencia norteamericanos y a un selecto colectivo de la curia vaticana, y los enfrentará en una carrera por controlar una información que podría minar la fe de millones de cristianos.

Según ha explicado en su intervención, 'La Dama Azul' supuso su primera incursión en la literatura, porque, aunque periodista, le "interesaban las grandes historias y cosas que no eran exactamente noticiosas". Así, ha explicado que llegó "de manera muy accidental" a la historia de Sor María Jesús de Ágreda, una monja de clausura soriana que "decía que había estado en dos lugares a la vez, España y Méxcio --a más de 10.000 kilómetros de distancia--, y que había hecho 500 viajes al nuevo mundo sin salir de su convento".

Ha destacado que "la fama de Sor María de Jesús se dispara y el propio rey Felipe IV quiere, en 1645, conocerla en persona, se entrevista con ella y se hacen amigos". "A partir de ese momento, el rey, con una situación personal complicada, le pide consejos a esta monja en cartas", ha señalado Sierra, quien ha precisado que esa correspondencia está formada por más de 300 cartas.

Por tanto, "cuando tropiezo con la historia de esta novela me estoy metiendo en un siglo lleno de historias mágicas y sobrenaturales, y su influencia en el devenir de una nación que estaba en la cresta de la ola, pero todo empezaba a ir cuesta abajo. Historias muy curiosas, en las que descubrimos a una monarquía muy influida por esta tipo de comunicaciones del más allá", ha manifestado el escritor.

Sierra ha contado, igualmente, que tras su publicación en 1998 esta historia empieza a ganar lectores, con varias ediciones en España y traducción a otros idiomas. Además, cuando en 2007 se publica definitivamente en EEUU, "la lee el entonces gobernador del Estado de Nuevo Méxio, Bill Richardson", quien decide hermanar el "Estado de Nuevo México con Ágreda".

"A veces son estas historias de lo sobrenatural y lo místico lo que construyen los pueblos. Nuestras historias, las que nos dan identidad, tienen muchas veces que ver más con el más allá que con el más acá, y eso es así porque está por encima de nosotros", ha manifestado el autor, nombrado Hijo Adoptivo de Ágreda, quien ha subrayado que la influencia de esta historia "ha ido a más en estos años".

"Me gusta utilizar las novelas que escribo para enlazar aspectos de la historia que no están en los libros de historia. Uso la imaginación, el elemento mágico, para cerrar ciertas cosas que en la historia no se pueden cerrar", ha subrayado Sierra, que ha precisado que siempre al final de sus novelas incorpora un listado de personajes que son históricos y los que no lo son, aclarando además lo que es histórico y lo que responde a su interpretación.

Por último, Javier Sierra ha asegurado que "cuando alguien está en la cúspide del poder está muy solo, por lo tanto es muy fácil que termine asociándose, incluso en pleno siglo XXI, a cosas sobrenaturales", y a modo de ejemplo se ha referido a que François Mitterrand tenía una astróloga personal, a que Ronald Reagan "juró el cargo a las dos de la mañana por influencia de su astróloga o a que Jordi Pujol tenía su propia bruja". "El poder siempre está asociado a lo superior porque están muy solos ahí arriba", ha remarcado.

El curso sobre 'Historia y novela histórica' está dirigido por el escritor José Calvo Poyato y se desarrolla del 25 al 27 de septiembre en el Aula del Rectorado de la UNIA. Entre el profesorado se encuentran, además de Sierra, Carmen Posadas Jorge Molist, José Luis Corral, Gloria Lora, María Amor Martín y Juan Francisco Rodríguez.

En este encuentro se realizará un acercamiento a acontecimientos y personajes históricos desde las perspectivas literaria e histórica, como el Egipto antiguo; una familia de gran influencia en la Roma imperial, como los Balbos de Cádiz, y un magnicidio como el que costó la vida al general Juan Prim, en 1870, pasando por personajes como el Cid, el rey Jaime I el Conquistador y Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán. También, a la poco conocida presencia de los vikingos en la península, al Califato de Córdoba y a la visionaria monja Ágreda en tiempo de Felipe IV, ponencia sobre la que ha versado la intervención de Javier Sierra.