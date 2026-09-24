Publicado 24/09/2026 16:47

Junta y UNIA apuestan por la formación para afrontar con liderazgo los nuevos retos sanitarios

Acto de inicio de la sexta edición del Diploma de Especialización en Desarrollo Directivo en el Sector Salud.
Acto de inicio de la sexta edición del Diploma de Especialización en Desarrollo Directivo en el Sector Salud. - ESAP

GRANADA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), institución dependiente de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, acoge el inicio de la sexta edición del Diploma de Especialización en Desarrollo Directivo en el Sector Salud, impulsado conjuntamente por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la EASP y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

El programa está orientado a fortalecer las capacidades directivas necesarias para gestionar organizaciones sanitarias cada vez más complejas y en transformación. En esta nueva edición participan 35 profesionales, que se incorporan a una formación por la que ya han pasado 221 profesionales en sus anteriores ediciones.

El diploma está dirigido a profesionales titulados del ámbito sanitario que desempeñan, o aspiran a desempeñar, responsabilidades directivas, con una orientación especialmente vinculada a las necesidades reales de las organizaciones sanitarias.

La colaboración entre las tres instituciones permite conectar el reconocimiento académico universitario, la experiencia de la EASP en formación y gestión sanitaria y la implicación del SAS en el desarrollo del programa.

Este enfoque facilita que los conocimientos, herramientas y competencias trabajados durante el Diploma puedan trasladarse a la toma de decisiones y a la gestión cotidiana de los centros y organizaciones sanitarias.

LIDERAZGO DIRECTIVO

La inauguración ha estado presidida por María José Sánchez Pérez, directora general de Investigación, Innovación y Formación de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, encargada de abrir la bienvenida institucional.

Durante el acto, la directora gerente del SAS, María Ángeles García Rescalvo, ha felicitado a los profesionales seleccionados, recordándoles el compromiso que adquieren con el sistema sanitario y con la gestión de los centros asistenciales.

Durante su intervención, ha subrayado que "la transformación que la sociedad está experimentando en los últimos años nos obliga a avanzar hacia un sistema más fuerte, transversal y coordinado, capaz de gestionar con agilidad la creciente presión asistencial derivada del envejecimiento de la población y la cronicidad".

Asimismo, ha señalado que "la inteligencia artificial y la digitalización del sistema serán claves para reforzar la equidad, la accesibilidad y la eficiencia de nuestro sistema sanitario".

García Rescalvo ha destacado que esta nueva etapa está marcada por la mayor reforma y actualización del sistema sanitario público andaluz, para adaptarlo a los nuevos retos y necesidades de pacientes y profesionales.

"Vuestro papel va a ser clave", ha trasladado a los participantes, a quienes ha animado a asumir este proceso de transformación desde el liderazgo, la coordinación y el compromiso con la mejora del sistema.

En este sentido, ha recordado la creación del comité de expertos anunciada por el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

El programa pone el foco en competencias directamente vinculadas al ejercicio directivo: analizar escenarios complejos, tomar decisiones fundamentadas, liderar equipos, gestionar recursos, evaluar resultados e impulsar procesos de transformación y mejora.

Combina formación presencial y virtual con una metodología basada en el análisis de casos, talleres prácticos, trabajo colaborativo y resolución de problemas vinculados a situaciones reales de la gestión sanitaria.

Incorpora además contenidos sobre inteligencia artificial, transformación digital e innovación, integrándolos en la formación directiva junto a los ámbitos tradicionales de gestión.

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