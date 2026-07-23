Magnon Green Energy comparte su apuesta por la biomasa con alumnos de la UNIA en La Rábida (Huelva)

Visita de los alumnos de los cursos de verano de la UNIA a las instalaciones de 'Magnon Green Energy' - MAGNON GREEN ENERGY

LA RÁBIDA (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

Magnon Green Energy, filial de energías renovables de Ence, ha compartido su experiencia industrial y su apuesta por la biomasa con el alumnado del curso de verano 'La transición energética y las renovables en Huelva y su provincia', organizado por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) realizado en La Rábida, situado en Palos de Frontera (Huelva).

Según ha indicado Magnon en una nota de prensa, la empresa ha participado activamente en esta iniciativa dentro de su apuesta por "la biomasa como activo estratégico en el ámbito de las energías renovables del presente y del futuro destacando el papel de su complejo de energía renovables de Huelva donde se captura 1,5 millones de tn/año de CO2 biogénico, materia prima esencial para los combustibles renovables del futuro", ha aseverado la empresa.

La participación de Magnon ha combinado sesiones formativas, dinámicas participativas y una visita a su complejo energético de Huelva para trasladar al alumnado una visión completa de la transición energética, desde la identificación de nuevas oportunidades industriales hasta su aplicación práctica en un complejo de generación renovable.

La implicación de la empresa se ha materializado a través de la participación del director de Operaciones de Magnon, José Antonio Agüera; la gerente de Desarrollo de Negocio y Proyectos, María José Pérez; y la gerente de Transformación Operativa Macarena Borlán. "Sus intervenciones permiten conectar estrategia, innovación tecnológica y funcionamiento industrial, mostrando cómo una compañía energética aborda el futuro desde perspectivas complementarias", ha indicado Magnon.

BIOMASA COMO ACTIVO ESTRATÉGICO

El director de Operaciones de Magnon, José Antonio Agüera, ha destacado "el papel estratégico de la biomasa al ser una fuente renovable plenamente gestionable, capaz de proporcionar energía firme y estable con independencia de las condiciones meteorológicas". Al mismo tiempo, ha contribuido a la prevención de incendios mediante la "valorización de restos agrícolas y forestales y abre la puerta a la producción de los combustibles renovables del futuro, esenciales para descarbonizar sectores como la aviación y el transporte marítimo".

Sobre este último aspecto, María José Pérez ha apuntado que la biomasa es "la base sobre la que se desarrollarán los combustibles renovables del futuro". "En Magnon estamos impulsando proyectos pioneros para capturar el CO2 biogénico generado en nuestras plantas y transformarlo en combustibles renovables. Con ello, damos un nuevo valor a la biomasa y contribuimos a reforzar la competitividad, la autonomía estratégica y el liderazgo industrial de España".

CURSO DE VERANO

El curso de verano 'La transición energética y las renovables en Huelva y su provincia' incluye una introducción a los principios de la transición energética. Desde el 20 al 23 de julio, el curso presenta el estado actual de las energías renovables en Huelva y su entorno, además dan a conocer proyectos pioneros de tecnologías emergentes, como el hidrógeno verde o el almacenamiento energético, tras analizar el impacto social y económico de la transición en la región.

Asimismo, la Universidad Internacional de Andalucía presenta "proyectos reales y experiencias de éxito en energías renovables", con visitas y actividades prácticas relacionadas con el sector renovable.

"La provincia de Huelva cuenta con un elevado potencial en recursos renovables como el sol y el viento. La transición energética representa, en consecuencia, como una oportunidad para modernizar su tejido productivo, lo que permitirá avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente y favorecer la creación de empleo en sectores relacionados con la energía limpia", ha concluido la entidad universitaria en la presentación del curso.