La profesora Marta Montenegro recibe el VI Premio UNIA Digital

GRANADA 2 Dic.

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha otorgado su Premio UNIA Digital a la Investigación, en su sexta edición, a Marta Montenegro, profesora ayudante doctora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte del campus de Melilla de la Universidad de Granada (UGR).

Su tesis doctoral 'Competencia digital docente como apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales: Un estudio del profesorado de Educación Especial en Andalucía" recoge su línea de investigación centrada en la inclusión educativa mediante el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con especial énfasis en el apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales, así como en la competencia digital del profesorado.

Según ha detallado la UNIA en una nota este martes, la galardonada, además de recibir un premio en metálico, podrá organizar un workshop internacional, durante 2026, relacionado con la temática por la que ha recibido el galardón.

Marta Montenegro es graduada en Educación Primaria (mención: Escuela Inclusiva y Atención a la Diversidad), con másteres de Psicopedagogía, por la Universidad de Sevilla (US); en Estudios Superiores de Lengua Española: Investigación y Aplicaciones, por la Universidad de Málaga, y en Educación Especial, por la Universidad de Huelva.

Además, ha realizado el programa de Doctorado en Educación RD 99/2011 por la US. Su trayectoria profesional comenzó en enero de 2018 como Personal Investigador en un proyecto I+D+i en el Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la misma Universidad Hispalense hasta junio de 2019.

Posteriormente, desde febrero de 2020 hasta enero de 2024, fue personal investigador en formación en el marco del Programa Propio de I+D+i de la US y profesora sustituta interina (2023-2024) en el mismo departamento. Pertenece al Grupo de Investigación Didáctica (HUM-390).

Editora invitada en publicaciones científicas, ha obtenido dospremios al Segundo Mejor Artículo Científico de la Facultad de Educación de la US, tanto el año 2023 como el 2024. Su experiencia docente abarca la impartición de asignaturas fundamentales para la formación en Didáctica y Organización Educativa, entre ellas Organización del Centro Escolar, Didáctica General, TIC en Educación y Educación y Diversidad.

De cara al futuro, pretende seguir desarrollando líneas de investigación que promuevan la inclusión educativa mediante el uso de TIC, a través del desarrollo de herramientas digitales y estrategias innovadoras, busca "generar un impacto positivo en la formación del profesorado y en las prácticas pedagógicas dirigidas al alumnado con discapacidad", han detallado desde la UNIA.

El Premio UNIA Digital reconoce la excelencia de tesis doctorales leídas en Andalucía en el campo de la transformación digital de la sociedad. A través del mismo, se busca fomentar el desarrollo y la transformación de la sociedad digital desde las diferentes áreas científicas: Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura, para impulsar la generación de conocimiento dentro de nuestra comunidad autónoma.

Está dirigido, por tanto, al reconocimiento de la investigación desarrollada a partir de Tesis Doctorales en el campo de la transformación digital de la sociedad, que hayan sido ya defendidas dentro de los programas de doctorado de las universidades y centros de investigación andaluces en los dos años anteriores a la fecha de la convocatoria del premio y hayan generado publicaciones científicas relevantes.

Es decir, que pretende premiar los mejores trabajos publicados a partir de la tesis, fomentar la investigación en estas áreas y dar visibilidad a los jóvenes investigadores. En las cinco ediciones previas han sido galardonados los investigadores Antonio de Padua, profesor de la US; Laura Melgar, investigadora postdoctoral en la Universidad Pablo de Olavide; Antonio Parejo, doctor por la US, y Manuel Cobos y Jorge Castro, ambos doctores de la UGR.