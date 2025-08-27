La programación UNIAdanzaBaeza ofrece este jueves los espectáculos 'Uprooted', 'Idem' y 'Todo es ruido'

Archivo - Palacio de Jabalquinto, sede de la UNIA en Baeza. - FRANCISCO J OLMO/EUROPA PRESS - Archivo

BAEZA (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

La Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en el municipio jiennense de Baeza, continúa este jueves con la programación cultural de UNIAdanzaBaeza, con tres espectáculos, coordinados por Eléctrica Cultura.

Se trata de 'Uprooted (Desarraigada)', de la compañía Ravid Abarbanel; 'Idem (¡Qué monocigótico me siento!)', de la compañía Danza Mobile, y 'Todo este ruido', de la compañía Qabalum.

Están previstos a las 21,30 horas en el patio del Antiguo Cuartel de Sementales. Las invitaciones para acceder a ellos pueden retirarse a través del enlace https://entradium.com/es/organizers/unia, según ha informado este miércoles la UNIA.

'Uprooted (Desarraigada)' es un espectáculo en el que su intérprete, Ravid Abarbanel, se deconstruye y se vuelve a construir con el objetivo de seguir moviéndome en busca de la estructura definitiva: su hogar.

Ravid Abarbanel es israelí/portuguesa, bailarina, coreógrafa y profesora de danza, residente en Barcelona. Se graduó en el Programa de Danza Profesional Maslool, Universidad Codarts de laArts en Rotterdam y tiene un título en B-Dance de la Academia de Música y Danza de Jerusalén. Entre sus obras, figuran 'Underneath', 'Aliza', 'WildHome', 'HomeLima', 'Home NC', 'Uprooted' o 'Thoughts about leaving and Freeze IT'.

Fue galardonada con el Premio a la Mejor Intérprete en Masdanza Dance Festival 2022 y recibió una beca completa para el DanceWEB y American Dance Festival, además de otros galardones. Pertenece a la Asociación Israelí de Coreógrafos Independientes y ha desarrollado 'Meet the Floor y Happy Body': clases basadas en improvisación y trabajo en el suelo. Imparte clases y talleres en todo el mundo.

Con respecto a 'Idem (¡Qué monocigótico me siento!)', está interpretada por Jaime García y Arturo Parrilla. El primero se ha formado en el Centro de Creación de Danza Mobile y pertenece a la Compañía Danza Mobile, donde ha participado en otros espectáculos.

En 2017, formó parte del repertorio de 'En Vano', con coreografía de Arturo Parrilla, que recibió tres premios Lorca de la Asociación de las Artes Escénicas de Andalucía, y en su última creación 'El Festín de los Cuerpos', estrenada en Madrid en Danza 2018.

En 2019 estrenó en Berlín, en el Festival No Limits, una nueva pieza corta de las coreógrafas alemanas Corina Mindt y Neele Buchholz, 'Agua pasada'. También ha participado en proyectos en el marco de sus facetas musical y cinematográfica, como la película documental 'Que nadie duerma', de Mateo Cabeza.

Arturo Parrilla es un intérprete andaluz licenciado en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla. Se ha formado también en Italia y después con maestros como Roberta Carreri (ODIN Teatret), Gabriela Carrizo (Peeping Tom), Guillermo Weircket o Mercedes Boronat, además de participar en el X laboratorio actoral TNT.

Su trayectoria profesional está vinculada al teatro físico y gestual y la danza contemporánea desde el año 2004. Además forma parte del equipo docente del Centro de Creación Danza Mobile desde el 2010, como profesor de teatro.

Danza Mobile comenzó su andadura profesional en el año 2001 siendo un referente en el ámbito de la danza contemporánea inclusiva nacional e internacional. Desde la primera puesta en escena, se han producido más de 30 espectáculos con los que se han realizado más de 600 representaciones.

DRON

Por último, 'Todo este ruido' es una obra de danza para dos intérpretes y un dron nacida de la fascinación el imaginario del sci-fi, las potentes narraciones fragmentarias y fotográficas del cómic, el campo del CGI y los efectos especiales.

Pero también de los mitos sobre la creación del mundo, el génesis y las intuiciones filosóficas más antiguas, ese algo más por el que el ser humano se ha preguntado desde siempre. En general, por las imágenes de nuestra historia que hablan del origen, de cómo hemos llegado aquí, y de qué es lo que vendrá. Es un poema bailado que dibuja un futuro posible, un canto a la luz que atraviesa el tiempo para darnos forma.

Qabalum es un colectivo de danza contemporánea fundado en Pamplona en 2020 dedicado a la creación e interpretación, la enseñanza y la mediación cultural. Formado por Lucía Burguete y Diego Pazó, sus trabajos se han mostrado en festivales y teatros de toda España y también a nivel internacional.

Además de realizar su trabajo creativo y pedagógico en colectivo, Diego y Lucía desarrollan paralelamente sus carreras como intérpretes con coreógrafos y compañías como Daniel Abreu, Jesús Rubio, LED Silhouette, Antonio Ruz, Elías Aguirre o Laida Aldaz entre otros.