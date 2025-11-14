La Rábida (Huelva) se convierte en un espacio de "creación viva" con las muestras de las Residencias Artísticas

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

La Sede Santa María de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva) de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), vivió el jueves una jornada "especialmente inspiradora" con el inicio de las presentaciones públicas de las Residencias Artísticas 2025, enmarcadas en el programa Órbita 25: La Rábida Campus Creativo, impulsado por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

El rector de la UNIA, José Ignacio García, destacó el "sentido profundo" que tienen estas residencias en el proyecto académico y cultural de la institución. "Hoy vamos a disfrutar de la creación, del talento, de la cultura y de cómo cultivar el humanismo a través de las artes. Este programa va de ayudar a quienes apuestan por la expresión artística, para activar nuevos mecanismos desde los que entender el mundo y a nosotros mismos", declaró.

García subrayó también el papel del enclave rabideño, señalando que "para crear arte es necesaria la reflexión, el estudio y cierto aislamiento, pero también una interconexión que permita el diálogo. Y ningún lugar mejor para ello que La Rábida", afirmó.

En una nota, la UNIA explicó que la jornada comenzó con el open studio de 'Loverbena: Rituales efímeros y la ciudad en transformación', de Francisco Javier Martínez, que llenó la Sala de Grados de "una energía ritual y expansiva". Con ello, el público pudo adentrarse en un trabajo en proceso, que "conecta celebración popular, memoria urbana y cuerpo".

La delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Huelva, Teresa Herrera, puso el foco en el impacto social. "Estos programas son una herramienta estratégica y fundamental. Crean un ambiente de pluralidad en el diálogo, el género, la identidad y los relatos", manifestó.

La directora del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música, Violeta Hernández, se sumó a esta valoración y celebró el alcance del programa. "Lo que vemos hoy es un triunfo. Estas residencias han sido posibles en toda Andalucía gracias al impulso de la UNIA. Hemos logrado descentralizar la creación y llevarla a lugares donde realmente puede crecer".

Hernández insistió en el valor del entorno rabideño. "La Rábida es un espacio aislado del mundo, perfecto para que quienes crean puedan concentrarse y colaborar. Las residencias son esenciales para sostener el momento creador, justo antes del estreno", comentó.

Por su parte, la directora de la sede de La Rábida, María de la O Barroso, destacó el ambiente "singular" que se vive durante estas semanas. "La Rábida tiene un clima especial cuando llegan las residencias. Es emocionante ver cómo este lugar se llena de vida creativa", ha señalado, recordando el recorrido de artistas de la primera edición. "Guardamos un cariño enorme hacia quienes pasaron por aquí y hoy triunfan en los escenarios. La UNIA tiene las manos abiertas para seguir creando cultura", añadió.

DIÁLOGO ENTRE CUERPO Y PALABRA

La jornada continuó con la presentación de 'Ser Forastera', de Melisa Calero, una pieza íntima y poética "que llenó la hemeroteca de gestos, desplazamiento e identidad". Su propuesta, construida desde la fisicidad y la emoción, conectó de "manera especial" con quienes asistieron. Los dramaturgos en residencia, Álvaro Prados y José Andrés López, compartieron también fragmentos y reflexiones de sus proyectos, mostrando "cómo la investigación dramatúrgica respira y se nutre en diálogo con las artes del cuerpo".

OCHO PROYECTOS

Órbita 25 reúne un total de ocho proyectos escénicos y performativos seleccionados en convocatoria pública. Además de las piezas presentadas este jueves, forman parte de la edición: 'En los carrizales soñamos con la canción de los caballos, las flautas y las ondinas', de Pedro Ernesto Moreno; 'Estoy enfadada, estoy rabiosa', de Paloma Díaz; 'La Escalera', de Álvaro Silva; 'Otra cosa que no es una conferencia: Chango: el gran putas', de Daniel Felipe Arenas; 'Cuando el mar no responde', de Alba Selva, y '30 minutos en la tierra', de Mei Li Dong Páez.

Las presentaciones de las residencias artísticas de la UNIA culminarán el 14 de noviembre, mostrando el avance del trabajo desarrollado en el campus.