La Sede Antonio Machado de la UNIA en Baeza (Jaén) acoge el VII Encuentro de Olivicultores

Celebración del VII Encuentro de Olivicultores. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

La sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía, ubicada en el municipio jiennense de Baeza, acoge el VII 'Encuentro de Olivicultores. Producir, vivir y prosperar desde el origen'.

Organizado por la UNIA y Grupo Oleícola Jaén, a través del Aula Oleícola Innova, pretende ser un punto de reflexión y diálogo que conecte el sector oleícola con los grandes retos actuales y un espacio para el intercambio de conocimiento entre expertos, instituciones y agentes locales para analizar el presente y proyectar el futuro del olivar como motor económico, social y demográfico.

El encuentro, que se desarrolla estos jueves y viernes, fue inaugurado por el director de la sede Antonio Machado, José Manuel Castro; el presidente del Grupo Oleícola Jaén, Carlos Morillo; su director de Calidad y Compras, Remigio Morillo; el consultor y director del Aula Oleícola Innova, Juan Vilar, y el concejal baezano de Agricultura, Antonio Perales, según ha informado la UNIA.

Castro ha recordado que es la segunda vez que este se realiza en el marco del Aula Oleícola Innova. "Estamos encantados de tener una actividad en la que actualizamos la formación y el conocimiento sobre el mundo de la olivicultura, de la mano del Grupo Oleícola Jaén y del director del Aula, Juan Vilar, con una combinación muy equilibrada de profesorado del mundo académico y de la industria", ha afirmado.

El concejal de Agricultura ha agradecido a la UNIA y al Grupo Oleícola Jaén la organización de esta cita en Baeza, "capital mundial del aceite de oliva, por derecho propio, por producción y calidad de los aceites que se extraen cada año". Además, ha valorado que permite compartir con los agricultores "la experiencia, el conocimiento y los retos de futuro para el sector".

Por su parte, el director de Calidad y Compras del Grupo Oleícola Jaén ha aludido a la cooperación con la UNIA, "en ese proyecto de colaboración común, el Aula Oleícola, para albergar actos como este encuentro, en el que se va a hablar de asuntos de máxima actualidad y de lo que está aconteciendo en el sector oleícola y del futuro".

También ha tenido palabras de reconocimiento para "el elenco de profesorado que participa en estas jornadas". "Van a hablarnos de asuntos de interés como puede ser la meteorología o la economía rural y aspectos como la rentabilidad del olivar y su capacidad para fijar población", ha añadido.

Finalmente, el director del Aula Oleícola Innova ha señalado el esfuerzo de los organizadores de este encuentro, que se ha dividido en dos ámbitos diferentes: uno en el que "el conocimiento viene al compartir la experiencia desde el ámbito académico de dos catedráticos de un rango excepcional", y el de la empresa, con la participación de responsables de firmas como Alvic y Oleícola Jaén.

RETOS Y OPORTUNIDADES

Durante estas jornadas, se abordan los principales retos y oportunidades del olivar desde una visión estratégica y de largo plazo. Temas como la incidencia de la climatología en el presente y futuro de la producción de aceite de oliva o la oleicultura como vector de arraigo poblacional al territorio y el impacto de la competitividad con algunos de ellos.

Igualmente, se analizan cuestiones como el despoblamiento de las zonas rurales, con especial atención al caso de Jaén; la integración vertical en el olivar y cómo generar economía rural y retorno social y cómo conquistar la mente del consumidor y estrategias de ventas del aceite de oliva.

Cuenta como ponentes como Emilio Camacho, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Córdoba; José Domingo Sánchez, catedrático de Geografía de la Universidad de Jaén; Javier Rosales, director general del Grupo Alvic; Mario Quiñonero, director del Grupo Torrent; Carmen Morillo y Joaquín Morillo, de Oleícola Jaén, y Alexia de la Morena, profesora en IE Business School y especialista en comportamiento del consumidor.

El Aula Oleícola Innova para la Innovación y la Divulgación en la Olivicultura y la Elaiotecnia es un proyecto creado por la UNIA y Grupo Oleícola para el desarrollo de actividades en materia de docencia, promoción cultural, transferencia, innovación, emprendimiento y divulgación del conocimiento del sector del olivar y de la cultura del olivo.