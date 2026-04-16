La Sede Antonio Machado de la UNIA, en Baeza (Jaén), celebra el 30 aniversario del Máster en Agroecología

Conmemoración del 30 aniversario del Máster en Agroecología. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

La sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en el municipio jiennense de Baeza, ha celebrado el 30 aniversario del Máster Universitario en Agroecología: un Enfoque de Transformación Sustentable de los Sistemas Agroalimentarios.

La conmemoración de este curso --que dirigen Manuel González de Molina, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y David Gallar, de la Universidad de Córdoba, y coordina Gloria Guzmán, de la UPO--, ha contado con González de Molina y del director de la sede, José Manuel Castro.

Igualmente, han intervenido 'on line' del rector de la UNIA, José Ignacio García; del vicerrector de Posgrado, José Antonio Ordaz, y la vicerrectora de Estudios de Posgrado de la UCO, Cristina Aguilar, según ha informado este jueves la Internacional de Andalucía.

Durante el acto, se han organizado dos mesas redondas. La primera, sobre 'Orígenes e impacto de la maestría en Agroecología', y la segunda, sobre 'Perspectivas de futuro'. En ellas, han participado representantes del profesorado que han impartido clases en alguna de sus ediciones. Además, se ha proyectado un vídeo que recoge esos 30 años de historia de este programa docente de la UNIA, la UPO y la UCO.

"Los orígenes de esta maestría se remontan a comienzos de los años 80, cuando empezó la colaboración con Eduardo Sevilla Guzmán, de la UCO, en el desarrollo de la sociología rural y la historia agraria en Andalucía y se trasladó rápidamente al asesoramiento que, durante muchos años, estuvimos realizando al movimiento jornalero y, más concretamente, al Sindicato Obrero del Campo (SOC)", ha explicado González de Molina.

En ese proceso, según ha añadido, "se planteó la posibilidad de un modelo alternativo de agricultura", en el que se estuvo "explorando las posibilidades que ofrecía la agricultura ecológica, que todavía no estaba establecida como tal legalmente en la Comunidad Europea, pero que ya empezaba a desarrollarse en el Estado español".

También ha recordado que por aquella época tuvieron acceso a una de las primeras obras que se habían publicado sobre la materia, 'Agroecología: bases científicas para una agricultura sustentable', coordinada por Miguel Altieri, de la Universidad de California-Berkeley, que se convertiría en docente del Máster.

En ella se recogía el planteamiento y los contenidos que fueron el embrión del máster y que permitieron "organizar un curso en 1992, precisamente, en Baeza". "Un curso de verano, donde trajimos a las personas más destacadas que estaban liderando el comienzo de la Agroecología y que supuso la puesta de largo de la Agroecología en España", ha afirmado.

IMPULSO

Por último, el director del máster ha destacado que "esta maestría de Agroecología impulsó y consolidó los aspectos sociológicos y económicos introducidos en la Agroecología y, posteriormente, los políticos".

"Por ser la primera maestría que se desarrollaba de una manera institucionalizada, con vocación latinoamericana, ha servido de modelo a muchas universidades latinoamericanas que han puesto en marcha maestrías e incluso programas de doctorado", ha declarado.

La Agroecología, como herramienta práctica y como enfoque científico, aborda a través de sus tres dimensiones (ecológica-productiva, socioeconómica y político-cultural) las diversas formas de transición hacia sistemas agroalimentarios más sustentables, desde la finca hasta las formas de organización del consumo y las políticas públicas.