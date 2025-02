La sede de la UNIA en Baeza acoge una conferencia sobre Antonio Machado y esta ciudad jiennense

JAÉN 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha acogido la conferencia 'Antonio Machado y Baeza. Nuevas aportaciones y documentos', impartida por Antonio Chicharro, catedrático emérito de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Granada.

La actividad forma parte de la Semana Machadiana, que celebra su decimonovena edición, del 17 al 23 de febrero, coincidiendo con el 86 aniversario de la muerte del poeta en el exilio, según ha informado este viernes la UNIA.

En la presentación de esta ponencia, han intervenido el director de la Sede Antonio Machado, José Manuel Castro, y el concejal baezano de Cultura, Ignacio Montoro; mientras que la encargada de presentar al conferenciante ha sido la presidenta del Ateneo de Baeza, Filomena Garrido.

Chicharro ha explicado que durante la conferencia iba a abordar "algunos documentos manuscritos en los que se une el 'to be or not to be', de Shakespeare, con el ser o no ser que fue la última anotación que escribió Antonio Machado en un papel y que su hermano José había encontrado en un bolsillo de su abrigo".

"Hay una conexión teórica y filosófica y lo que hago es una explicación de qué sentido mantiene el origen Baeza de su posición filosófica con ese final", ha añadido.

También se ha detenido en la cuarta edición de su obra 'Antonio Machado y Baeza a través de la crítica', "con algunas novedades documentales sobre un homenaje que tuvo lugar en la ciudad baezana en 1954 por un grupo de poetas muy importantes entonces y vinculados algunos de ellos a la revista 'Arcángel', de Córdoba, y, particularmente, a Luis Jiménez Martos".

Por su parte, Ignacio Montoro ha agradecido a la UNIA su colaboración y poder albergar esta actividad enmarcada en la Semana Machadiana. Una "actividad académica, siempre vinculada a Machado, con un especialista consagrado" y conocido por todos en Baeza, por su condición de "baezano ilustre", que "va a aportar nuevos documentos e informaciones sobre el poeta sevillano, que vivió en Baeza de 1912 a 1919".

Finalmente, Castro ha manifestado que para la Universidad Internacional de Andalucía y, en concreto, para la sede que lleva el nombre del poeta, "es un honor un año más participar en esta Semana Machadiana"

"Con esta conferencia, que es la actividad que más encaja con nosotros como institución universitaria; una conferencia con un profundo contenido académico e investigador de la mano del profesor Chicharro, que vuelve a su casa, donde siempre es bienvenido", ha afirmado.

Antonio Chicharro es doctor en Filología Románica por la UGR. Ha formado parte del departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura, del que ha sido director, y del Grupo de Investigación Teoría de la Literatura y sus Aplicaciones desde su fundación, y es presidente de honor de la Academia de Buenas Letras de Granada.

Pertenece a la Asociación Internacional de Hispanistas, al Institut International de Sociocritique, a la Asociación Española de Profesores de Teoría de la Literatura, a la Asociación Española de Semiótica y a la Asociación Andaluza de Semiótica.

Como estudioso y crítico de la literatura española, se ha centrado, entre otros autores, en Antonio Machado, Francisco Ayala, Dámaso Alonso, Gabriel Celaya, Juan Benet, Antonio Carvajal, Arcadio Ortega Muñoz o José García Ladrón de Guevara.