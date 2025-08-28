La sede de la UNIA en Baeza acoge la exposición 'Fiestas de toros en la provincia de Jaén: Memorias de una afición'

BAEZA (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

La Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en el municipio jiennense de Baeza, acoge la exposición 'Fiestas de toros en la provincia de Jaén: Memorias de una afición', del médico y fotógrafo Juan Carlos Medina Chamorro.

La muestra, que se puede ver en el patio del Palacio Jabalquinto, se realiza en la segunda semana de los Cursos de Verano y en el marco del encuentro 'Maestría en el ruedo: El toreo como escuela de vida, valores y estrategias'.

Sus directores, son Lope Morales, presidente de la Federación Taurina de Jaén, y Luis Francisco Esplá, extorero y licenciado en Bellas Artes, han participado este jueves en la inauguración, junto al director de la Sede Antonio Machado, José Manuel Castro; el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deportes, José Ayala; el alcalde de Baeza, Pedro Cabrera, y el autor de las fotografías.

En concreto, la exposición está formada por 31 imágenes, en blanco y negro y en color, que recogen varias décadas de festejos y eventos relacionados con el mundo del toro y celebrados en la provincia jiennense, según ha informado en una nota la UNIA.

"La exposición recorre mi trayectoria fotográfica, una de las partes que he trabajado siempre es el mundo del toro y, entonces, tiene fotos como la primera (la que abre la muestra) que tiene 42 años. Es un recuerdo y por eso le puse 'Memorias de una afición', porque hay fotos que son de hace mucho tiempo y otras más recientes, incluso de este año, pero la mayoría son fotos antiguas", ha explicado Medina Chamorro.

Ha añadido que la afición a la fotografía le viene "de siempre" y desde pequeño siempre que ha podido coger una cámara ha estado haciendo fotos. Ha detallado que lo que más le ha gustado "ha sido el reportaje, y, sobre todo, el reportaje humano".

Al hilo, ha señalado que los temas en los que se ha centrado, fundamentalmente, han sido "las artes y costumbres populares, siempre trabajando el tema humano". "Pero he hecho todo tipo de fotografías: macro, fotografía aérea, fotografía submarina, la naturaleza y el tema humano es lo que siempre más me ha gustado, ha dicho.

El director de la Sede Antonio Machado ha tenido palabras de agradecimiento tanto para el autor de las fotografías como para los directores del encuentro sobre el mundo taurino. Además, ha destacado "la gran calidad de esta exposición fotográfica y el interés que estaba despertando".

Por su parte, el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte ha valorado "la semblanza que esta exposición recoge en torno a un símbolo histórico y cultural de la provincia de Jaén, como es el mundo de la tauromaquia".

Ayala también ha subrayado la relevancia del curso que se imparte en la UNIA y que fue distinguido con el Premio a la Defensa de los Valores Taurinos y Promoción de su cultura en la última edición de los Premios Taurinos de la provincia de Jaén, que otorgó la Junta de Andalucía el pasado mes de junio.

El alcalde de Baeza, igualmente, ha calificado de "magnífica" la muestra y ha aludido a Medina Chamorro, "un reputado médico y un gran fotógrafo desde hace más de 40 años". También ha expresado el apoyo del Ayuntamiento "al mundo del toro, a la fiesta nacional" y ha puesto de ejemplo los festejos taurinos programados en la ciudad o la reactivación de la Escuela Taurina.

Finalmente, Esplá ha recordado que este curso alcanza su quinta edición, de modo que se cumple "un año más compartiendo con aficionados la experiencia del toreo, que es una experiencia poliédrica" y que pretende abarcar "todos los ángulos de este batiburrillo que es la fiesta de los toros".