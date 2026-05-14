La sede de la UNIA en Baeza (Jaén) acoge la entrega de trofeos del Campeonato Universitario de Ajedrez

Campeonato Universitario de Ajedrez - UNIA

BAEZA (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha finalizado con la entrega de trofeos el Campeonato Universitario de Ajedrez de los Campeonatos de España Universitarios 2026 (CEUS 2026), en la Sede Antonio Machado de Baeza (Jaén).

Se han establecido tres tipos de galardones: medallas para los tres primeros clasificados de cada competición; medalla a la mejor clasificada femenina (acumulativa) y trofeos para las tres mejores universidades por equipos.

En la primera modalidad, rápido, los galardonados son: Macías Pino, de la Universidad de Valencia, y Ángel Serrano y Álvaro Guillermo, de la Universidad de Granada. En la segunda modalidad, relámpago, los premiados son: Lin Yingrui, de la Universidad de Sevilla; Macías Pino, de la Universidad de Valencia, y Ángel Serrano, de la Universidad de Granada.

Las galardonadas en la clasificación femenina son, en modalidad rápida, Carla Cristina Sosa, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; y, en modalidad relámpago, Marta Antich, de la Universidad Politécnica de Valencia.

El trofeo a las mejores universidades ha correspondido a la Universidad de Granada, a la Universidad Politécnica de Valencia y a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

El rector de la UNIA, José Ignacio García, ha subrayado su agradecimiento por haberles permitido "ser parte de este proyecto que ha implicado a todo el sistema universitario público andaluz". Para García, era "muy importante" ser "una pieza más" de estos campeonatos por ser la UNIA "la única universidad pública con presencia en el conjunto de Andalucía".

"Llevamos esta tierra en nuestro nombre, y en una iniciativa como esta, compartida con nuestras instituciones hermanas, no podíamos faltar", ha dicho el rector de la UNIA.

Junto al rector han participado en la entrega de trofeos el delegado del Comité Español de Deporte Universitario (CEDU), Valero Blasco; el presidente de la Federación Andaluza de Ajedrez (FADA), Javier Rubio; el delegado territorial de Fomento de la Junta de Andalucía en Jaén, Miguel Contreras.

El Campeonato Universitario de Ajedrez de los CEU 2026 se ha celebrado del 12 al 14 de mayo, en las instalaciones municipales del Picadero del Antiguo Cuartel de Sementales y en la Sede Antonio Machado de la UNIA en Baeza.

Ha sido una competición mixta, en dos modalidades, competición a ritmo rápido y competición a ritmo relámpago, que ha contado con la participación de 80 jugadores, en representación de 26 universidades españolas.

Los CEUS 2026 son una propuesta conjunta de las diez universidades públicas de Andalucía, organizadas con el Consejo Superior de Deportes (CSD), y el apoyo de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través de su Secretaría General para el Deporte.

La candidatura se integra en el programa Road to Granada 2030, impulsado por la Universidad de Granada (UGR) como marco de preparación institucional para los European Universities Games que la institución y la ciudad acogerán en 2030.