La sede de la UNIA en Baeza (Jaén) imparte la primera de sus dos microcredenciales destinadas al sector oleícola

Manuel Parras interviniendo en la microcredencial de la UNIA - UNIA

BAEZA (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) está impartiendo en la Sede Antonio Machado de Baeza (Jaén) la primera de las dos microcredenciales destinadas al sector oleícola y que se centram en el cálculo de costes en la cadena de valor de los aceites de oliva, tanto en la fase agraria como en la industrial.

Dirigidas por el catedrático de la Universidad de Jaén (UJA) Manuel Parras, y Antonio Ruz, de la Sociedad Cooperativa Agraria San Roque, de Arjonilla (Jaén), esta microcredencial se desarrollará hasta el 21 de abril bajo el titulo 'Estrategias y cálculo de costes en la cadena de valor de los aceites de oliva. Fase agraria'.

Su finalidad es la formación del alumnado en el cálculo de los costes totales en los que se incurren en el cultivo del olivo o la eficiencia en los procesos y la elaboración de estrategias de ahorro.

Cuenta como ponentes con expertos como Sergio Colombo, del Centro Ifapa Camino de Purchil (Granada); Juan Antonio Rodríguez, profesor de la Universidad de Córdoba (UCO); Antonio Jesús Jiménez, de AJ Estrategia Cooperativa, y Cándido Medina, de Agrícola El Calvario de Villanueva.

En abril, del 10 al 25, también en modalidad semipresencial en la Sede Antonio Machado, se impartirá la segunda microcredencial 'Estrategias y cálculo de costes en la cadena de valor de los aceites de oliva. Fase industrial'. Cuyo plazo de matrícula finaliza el 6 de abril. Esta microcredencial trata temas como los costes totales de la transformación de aceituna en aceites de oliva, envasado, procesos de venta online o internacionalización.

Las microcredenciales son una nueva modalidad formativa --curso de formación permanente-- que se imparte de forma presencial, semipresencial o virtual y tiene formato breve, ya que es inferior a los 15 créditos, y consta de su correspondiente certificación digital.

Su implementación se realiza mediante metodologías docentes adaptadas a las características y necesidades de las personas en formación. Tienen como objetivo que la población en edad laboral adquiera o mejore sus conocimientos, habilidades y capacidades para adaptarse a las exigencias y necesidades del mercado de trabajo y a necesidades sociales, personales o culturales.