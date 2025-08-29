La última semana de los Cursos de Verano en la sede de la UNIA en Baeza (Jaén) propone un curso y cinco encuentros

BAEZA (JAÉN), 29 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) finalizará la próxima semana los Cursos de Verano de la Sede Antonio Machado, en el municipio jiennense de Baeza, con un curso y cinco encuentros.

Así, del 1 al 5 de septiembre, se tratarán ámbitos como el cine, el aceite de oliva, la cultura del olivar, la inteligencia artificial, la gestión de cooperativas y el jazz, según ha informado este viernes en una nota la UNIA.

Abrirán la programación tres de los encuentros. Entre los días 1 y 3, se impartirán los titulados 'AOVE. Salud, marketing y maridaje' y 'El cine por dentro: la verdad de la mentira', mientras que del 1 al 2 está previsto 'Factoría de IA: explotación de modelos generativos en industria, empresa y administración'.

'AOVE. Salud, marketing y maridaje' está dirigido por María Paz Aguilera, técnica especialista del Área de Agroindustria y Calidad Agroalimentaria en el centro Ifapa, de Mengíbar (Jaén), y Mercedes Uceda, directora de Calidad de IADA Ingenieros.

Analizará el aceite de oliva virgen extra desde tres perspectivas de gran relevancia, con el objetivo de formar a personas relacionadas con la producción, elaboración, comercialización y consumidores en general en la caracterización sensorial de los aceites de oliva vírgenes extra.

Para ello, cuenta, entre otros, como ponentes con Marino Uceda, ingeniero agrónomo; Manuel Parras, catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Jaén; Dani García Peinado, chef ejecutivo del Gourmet de la Roja (RFEF), y capitán de la Selección Española de Cocina Profesional; María Dolores Mesa, catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Granada, y Almudena Cervera, de Oleoteca Alma de AOVE.

En cuanto a 'El cine por dentro: la verdad de la mentira', lo dirige Ángel Cagigas, profesor de Psicología de la UJA. Pretende que el alumnado entienda la naturaleza interna del cine y conozca de primera mano los diferentes procesos necesarios para generar una producción audiovisual, desde la gestación de la idea hasta llegar a su forma final, pasando por las diferentes fases del trabajo cinematográfico.

Entre otros ponentes, participarán Víctor Borrego, escultor, doctor en Bellas Artes y profesor de la UGR; Mayte Cabrera, diseñadora de sonido y mezcladora; Nuria Giménez, periodista, escritora, traductora y realizadora; María Cañas, artista y licenciada en Bellas Artes, y Liliana Torres, graduada en Dirección Cinematográfica.

El encuentro 'Factoría de IA: explotación de modelos generativos en industria, empresa y administración' está dirigido por Luis Alfonso Ureña, catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos del Departamento de Informática de la UJA, y María Teresa Martín, doctora en Informática y catedrática de la universidad jiennense.

Su objetivo es proporcionar una visión integral sobre la inteligencia artificial generativa y su aplicación en distintos sectores. Tiene como ponentes a Senén Barro, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela; German Rigau, licenciado en Informática y doctor en Inteligencia Artificial por la Universidad Politécnica de Cataluña; Manuel Javier Palomar, catedrático del área de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la Universidad de Alicante, y Arturo Montejo, profesor-investigador en la UJA.

GESTIÓN DE COOPERATIVAS

Además, el 2 de septiembre empezará el curso 'Gestión de la gobernanza de las cooperativas', cuya directora es Carmen Rodríguez Morilla, y profesora del Departamento de Economía Aplicada II de la Universidad de Sevilla (US).

Este curso se imparte en Osuna (Sevilla), en la Escuela de Economía Social. En él, se abordarán los conocimientos teóricos y prácticos sobre la gobernanza en las cooperativas y las principales áreas de la gestión que presentan diferencias con otras formas organizativas empresariales.

Entre sus ponentes, figuran José Ariza, director de la Escuela de Economía Social; Eladia Pino, 'coach' y socia fundadora de Exeo Consultoría; Ana María Bojica, directora de la Cátedra de Economía Social de la UGR, y Javier Moreno, presidente de FonRedess.

La programación se completa con dos encuentros, sobre olivar y jazz. 'El arte del olivar: cultura y legado', está dirigido por Juan Vilar, CEO y fundador de Juan Vilar Consultores Estratégicos, y María Jesús Hernández, catedrática de Organización de empresas de la UJA, que se imparte del 3 al 5 de septiembre.

De su lado, 'Improvisación y creatividad: La conexión del jazz y la herencia cubana' está programado el 3 y 4 de septiembre y dirigido por Nuria Becerra, fundadora y directora de Kairos Music.

Por otra parte, en esta última semana de los Cursos de Verano, Cultura Abierta en la UNIA presentará el 2 de septiembre el espectáculo teatral 'En mitad de tanto fuego', de la compañía Miramedia. Tendrá lugar en la pista deportiva de la Sede Antonio Machado y las invitaciones se pueden retirar en el enlace https://entradium.com/es/organizers/unia.