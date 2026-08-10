La UNIA abordará la resolución de litigios en el deporte en un curso de verano de su sede de Baeza (Jaén)

Archivo - Sede de la UNIA en Baeza/Archivo - FRANCISCO J OLMO/EUROPA PRESS - Archivo

BAEZA (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) impartirá en la programación de los Cursos de Verano de la Sede Antonio Machado de Baeza (Jaén) el curso 'Derecho y deporte. Cuestiones relativas a la solución de litigios en el deporte'.

Se trata de una formación que se desarrollará del 31 de agosto al 3 de septiembre para abordar las complejidades legales que rodean a este sector, tanto desde los conceptos teóricos como desde sus aplicaciones prácticas.

La dirección del encuentro corre a cargo del presidente del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía y catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén (UJA), Ignacio Benítez, y de Diego Medina, secretario del citado tribunal y catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Córdoba (UCO), según ha informado la institución universitaria.

A lo largo de las sesiones, el alumnado conocerá el funcionamiento de la organización administrativa del deporte y de las estructuras públicas y federativas, el Derecho penal del deporte, así como los aspectos civiles, mercantiles y fiscales vinculados a la práctica deportiva.

También se analizará el funcionamiento de los comités federativos, con especial atención a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y se estudiará, como uno de los ejes centrales, el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía.

Para profundizar en estas materias, el curso contará con la participación de ponentes como Miguel Díaz, presidente del Comité de Apelación de la Real Federación Andaluza de Fútbol y catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León; Mª Dolores García, presidenta del Colegio de Administradores de fincas de Sevilla y miembro del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía; y José Luis Guzmán Mansilla, árbitro de primera división de la RFEF y licenciado en Derecho y ADE.

Asimismo, intervendrán Mª del Amor Albert, jefa de lo Contencioso del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y presidenta de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Sevilla; Eugenio Benítez, secretario general de la Agencia Andaluza de la Competencia; Eloísa Carbonell, catedrática de Derecho Administrativo de la UJA; y Marta Ferrer, jefa de la Unidad de Apoyo al Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía.

El plantel de expertos se completa con Ignacio Jiménez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada (UGR); Francisco Lledo, catedrático emérito de Derecho Civil de la Universidad de Deusto; Manuel Montoro, jefe de Servicio de la delegación de Deportes de la Junta de Andalucía en Málaga; Santiago Prados, profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz (UCA); y José Antonio Sánchez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva (UHU).

El plazo de matrícula para esta actividad académica ya se encuentra abierto. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través del procedimiento de automatrícula en la web de la universidad (http://www.unia.es/automatricula) o presentando el impreso normalizado cumplimentado por medio del registro electrónico de la Administración Pública.

Este curso forma parte de la programación estival de la Sede Antonio Machado de Baeza para la edición de 2026, que contempla un total de 15 actividades --repartidas en ocho cursos y siete encuentros-- que se celebrarán entre el 18 de agosto y el 4 de septiembre.