La UNIA celebra un encuentro sobre el Marco Mundial de la Biodiversidad, en colaboración con UICN-Med

El rector de la UNIA, José Ignacio García, y el director de la UIC-Med, Maher Mahjoub, durante el acto inaugural del encuentro “CO-OP4CBD Training and Networking Session on Technical and Scientific Cooperation and the CHM” - UNIA

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) acoge en su Sede Tecnológica de Málaga el encuentro sobre el programa 'CO-OP4CBD Training and Networking Session on Technical and Scientific Cooperation and the CHM' (Sesión de capacitación y creación de redes CO-OP4CBD sobre cooperación técnica y científica y el CHM), en colaboración con el Centro de Cooperación del Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN-Med).

Este encuentro internacional, organizado por el Muséum National d'Histoire Naturelle (Francia) y el Royal Belgian Institute of Natural Sciences (Bélgica) cuenta con el apoyo de la Unión Europea (UE), a través del programa Horizon Europe.

Su objetivo principal es fortalecer la cooperación técnica y científica entre países y actores implicados en la implementación del Marco Mundial de la Biodiversidad de Kunming-Montreal (KM-GBF).

Así, reúne a expertos técnicos, representantes ministeriales y miembros de centros de cooperación científica y técnica, así como a responsables de los Mecanismos de Intercambio de Información (CHM) y del seguimiento del Marco Mundial de Biodiversidad.

En el acto inaugural han intervenido el rector de la UNIA, José Ignacio García, y el director de la UIC-Med, Maher Mahjoub. García ha manifestado que "el Convenio sobre la Diversidad Biológica suele describirse en términos jurídicos y diplomáticos. Pero en el fondo es algo muy sencillo y muy humano: un acuerdo para no tratar la vida en la Tierra como algo prescindible. El Marco Global de Biodiversidad convierte ese compromiso moral en metas concretas, indicadores y ciclos de reporte".

"En la UNIA estamos cada vez más comprometidos con integrar la biodiversidad, el clima y la sostenibilidad en nuestros másteres, microcredenciales y cursos de verano. Lo hacemos en diálogo con instituciones como UICN-Med y tratando siempre de conectar la reflexión académica con la implementación de políticas".

Por último, ha señalado que existe "una conexión inmediata" entre este tipo de encuentros y la UNIA, ya que comparten aspectos como "formación, cooperación, innovación y diálogo internacional".

CENTROS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA

Uno de los temas clave del encuentro es el papel creciente de los Centros de Cooperación Técnica y Científica en el apoyo a los países para la implementación del Marco Mundial de la Diversidad Biológica.

El Centro Subregional Europeo de Apoyo a la Cooperación Técnica y Científica (TSCC), lanzado en septiembre de 2025, marca un avance significativo en esta dirección. UICN Med es uno de sus tres organismos anfitriones, junto con la Comisión Europea y el Real Instituto Belga de Ciencias Naturales (Rbins).

Juntas, estas instituciones facilitarán una cooperación técnica y científica orientada a la demanda y apoyarán la transferencia de tecnología entre las Partes, ayudando a los gobiernos a acceder a la experiencia necesaria para cumplir sus obligaciones en biodiversidad.

El director de UICN Med, Maher Mahjoub, ha señalado que "a medida que nos acercamos a 2030, fecha límite para cumplir los compromisos globales en materia de naturaleza, la cooperación entre países, instituciones y disciplinas nunca ha sido tan esencial".

"Necesitamos con urgencia más estudios de caso, un intercambio más sólido de buenas prácticas y un acceso más amplio a los métodos y herramientas que permitan a los países alcanzar los objetivos del Marco de Kunming-Montreal", ha agregado.

A lo largo del evento, los participantes analizarán también el panorama emergente de herramientas para seguir los avances nacionales, incluyendo demostraciones de la versión actualizada de Bioland 2.0. Varias sesiones se centrarán en la evolución del Mecanismo de Facilitación (CHM), la plataforma central del CDB para la cooperación técnica y científica, que recientemente ha adoptado un nuevo Programa de Trabajo hasta 2030.

Como coorganizador, UICN Med desempeñará un papel activo en los debates sobre el desarrollo de redes y centros de conocimiento en Europa, compartiendo la experiencia acumulada en su trabajo de apoyo a los países mediterráneos.

El Centro Mediterráneo también contribuirá a las discusiones sobre los nuevos Centros de Apoyo Técnico y Científico, que se espera se conviertan en pilares fundamentales para el intercambio de conocimientos y la respuesta colectiva a los desafíos de la biodiversidad.

El taller de Málaga forma parte de una serie de acciones impulsadas por el proyecto CO-OP4CBD para reforzar los vínculos entre ciencia y políticas públicas, garantizando que los países cuenten con las herramientas y conocimientos necesarios para implementar el Marco Mundial de la Diversidad Biológica.