La UNIA y la EASP presentan la quinta edición del Diploma de especialización en desarrollo directivo en el sector salud

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) de la Consejería de Salud y Consumo, en colaboración con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), han presentado el Diploma de especialización en desarrollo directivo en el sector salud, dirigido por Adriana Rivera, de la Universidad de Sevilla; Pilar Navarro, de la EASP, y Susana Gómez, del SAS.

En una nota de prensa, la UNIA ha detallado que en el acto de bienvenida al alumnado ha estado presidido por el vicerrector de Empleabilidad y Redes Internacionales de la UNIA, José Antonio Naranjo, y ha contado también con la directora gerente de la EASP, Blanca Botello, y la intervención online de la gerente del SAS, Valle García.

Naranjo ha afirmado que este Diploma de Especialización en Desarrollo Directivo en el Sector Salud, que alcanza su quinta edición, es un ejemplo claro de una de las señas de identidad de la UNIA, su colaboración con otras universidades e instituciones públicas o privadas para ofrecer una formación de calidad y ajustada a la demanda de la sociedad.

En este caso, ha añadido, "la alianza con la EASP y el SAS nos permite presentar un programa docente de posgrado especializado y de alto nivel, con ponentes de reconocido prestigio, que contribuye a la capacitación y la especialización de los profesionales de la gestión del sistema sanitario andaluz, en beneficio propio y de todo el sistema público de salud".

Por último, el vicerrector de la UNIA ha querido felicitar a la EASP por su 40 aniversario y ha expresado su deseo de seguir manteniendo esta línea de colaboración con la que "impartimos actividades formativas como el Diploma de Experto en Medicina Personalizada y de Precisión o el Máster en Enfermería de Práctica Avanzada", que se suman al resto de la oferta docente de la UNIA en el ámbito de la salud.

Por su parte, Ana Botello ha destacado que esta edición consolida un proyecto de gran valor institucional y ha agregado que "este programa no sería posible sin la colaboración de la UNIA, del SAS y de la Consejería de Salud y Consumo, a quienes agradecemos su respaldo". A los 35 profesionales seleccionados este año, que se suman a los 187 que ya han pasado por anteriores ediciones, "quiero darles la bienvenida y animarlos a aprovechar al máximo esta experiencia formativa. Es una oportunidad única para crecer como líderes y para contribuir, juntos, a un sistema sanitario andaluz más sólido, innovador y humano".

Finalmente, Valle García ha querido subrayar el valor de este programa de excelencia y ha deseado a los profesionales que inician su formación una "experiencia enriquecedora y transformadora". Tras la presentación ha tenido lugar la conferencia inaugural, impartida por José Soto, presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), que se ha centrado en los retos de los equipos directivos frente a la transformación del Sistema de Salud.