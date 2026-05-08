UNIA e IAAP promueven el III Máster virtual en Liderazgo y Dirección Pública

El rector de la UNIA, José Ignacio García, y el director del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), José Loaiza, firman el convenio del III Máster de Formación Permanente en Liderazgo y Dirección Pública. - UNIA

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García, y el director del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), José Loaiza, han firmado un convenio específico de colaboración para la organización conjunta entre ambas instituciones del Máster de Formación Permanente en Liderazgo y Dirección Pública, en su tercera edición, formación que conta de 60 créditos ECTS y se impartirá en modalidad virtual.

Según ha detallado UNIA en una nota, este máster, dirigido al personal directivo y pre directivo de la Junta de Andalucía, tiene por objeto atender a la necesidad que tienen las instituciones públicas de responder a los retos que se plantean en el escenario global y local para el conjunto de la ciudadanía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que su objetivo final es la mejora de la gestión de los servicios públicos prestados por la administración autonómica andaluza.

Durante el acto de firma, el rector José Ignacio García ha valorado la renovación de este acuerdo, "que nos permite seguir trabajando en una de nuestras líneas estratégicas, como es la formación a demanda que permita reforzar el servicio público de nuestras administraciones". En ello, "el IAAP es un socio estratégico, con el que tenemos una relación de largo recorrido, que nos está permitiendo contribuir a áreas clave como el personal directivo o el de la Intervención General, entre otros".

Por su parte, el director del IAAP, José Loaiza, ha puesto en valor la colaboración con la UNIA iniciada hace casi una década en materia de formación e investigación para la capacitación del personal empleado público al servicio de la Junta de Andalucía. Una colaboración que desde 2024 se ha ampliado con la organización del Máster en Liderazgo y Dirección Pública, que encara su tercera edición, consolidándose en la oferta formativa conjunta para la profesionalización de la Dirección en la Administración con contenidos especializados en la gestión de equipos, la innovación y la transformación digital para prestar el mejor servicio a la ciudadanía.

SOBRE EL MÁSTER

El Máster en Liderazgo y Dirección Pública renueva dentro del catálogo de títulos propios de la Universidad Internacional de Andalucía. En el mismo podrán inscribirse un máximo de 30 personas, las cuales han de ser funcionarias de carrera adscritas al subgrupo A1 y estar prestando servicio en la Administración General de la Junta de Andalucía y desempeñando un puesto de trabajo que conlleve dirección de equipos de trabajo, con, al menos cinco años de experiencia.

El IAAP promueve la formación del personal cuyos servicios sostienen la acción pública en todos los sectores administrativos, para la actualización permanente de conocimientos, habilidades y aptitudes, orientados a mejorar en el desempeño de sus funciones y contribuir a la formación profesional.