La UNIA oferta en su sede de Baeza (Jaén) la microcredencial 'Guía canino en intervención asistida con perros'

Archivo - Una sesión de la microcredencial sobre guía canino en intervención asistida con perros. - UNIA - Archivo

BAEZA (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) oferta la segunda edición de la microcredencial 'Guía canino en intervención asistida con perros', que se celebrará en modalidad semipresencial del 20 de marzo al 23 de mayo, en la Sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén).

Rafael Martos, profesor de la Universidad de Jaén, y David Ordóñez, profesional de la intervención asistida con animales (IAA) y responsable de Perruneando, son los directores del curso, cuyo plazo de matrícula finaliza el próximo 16 de marzo.

Los objetivos son proporcionar al alumnado las características de los diferentes tipos y ámbitos de aplicación de la IAA y conocer sus beneficios en el ser humano y en personas afectadas de determinadas patologías, según ha informado este viernes la UNIA.

Además, se analizaran cuestiones como las bases y fundamentos científicos que justifican la incorporación de animales en los diferentes tipos de intervención, los procedimientos y protocolos para la vinculación entre guía y perro de intervención orientados a la formación del binomio guía-perro y los conceptos teóricos del aprendizaje canino a la educación y entrenamiento de los perros de intervención, así como los aspectos éticos y legales implicados.

También se aprenderá a redactar de manera clara y precisa un proyecto de actividad asistida con animales, estructurando adecuadamente los contenidos para facilitar la comprensión e interés.

Igualmente, se podrá conocer y acceder a las diferentes fuentes documentales y recursos formativos relacionados con las intervenciones asistidas por animales que permitan la actualización profesional y la formación continuada y participar y colaborar activamente en las tareas del equipo de trabajo dirigido al diseño de un proyecto de intervención con animales.

El curso cuenta como ponentes con Marta López y María González, de la Delegación de Jaén de Perruneando-Educación Canina e Intervención Asistida con Perros; Teresa Gómez, de la delegación malagueña de esta entidad; Maria Magalhaes, de DTC Portugal; Luz Jaramillo, de Perros Azules (Madrid); Jon Aristondo, de Dejando Huella; Carmen Toledano, de Clínica Veterinaria Toledano de Jaén, y Andrea Galofré, de Perruneando-Barcelona.