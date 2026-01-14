La UNIA otorga premio a las publicaciones de excelencia a cinco docentes e investigadores de Sevilla, Córdoba y Málaga

Archivo - Sede de la UNIA. - UNIA - Archivo

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha hecho público este miércoles el fallo de la primera edición de los Premios UNIA a las publicaciones de excelencia, que recaen en diez profesores e investigadores de las Universidades de Sevilla, Málaga, Córdoba, Almería y Granada y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Los galardonados con el Premio UNIA a las publicaciones de excelencia son Leonardo García Sanjuan, profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla (US), en Arte y Humanidades; Juan Pascual Anaya, profesor del Departamento de Biología Animal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga (UMA), en Ciencias; Luis Rafael Sánchez Granados, de la Universidad de Córdoba (UCO), en Ingeniería y Arquitectura; Miguel Ángel Sánchez-Garrído Nogueras, de la UCO / Instituto Maimónides de investigación biomédica de Córdoba (Imibic), en Ciencias de la Salud, y Aurora Garrido Moreno, profesora de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo (UMA), en Ciencias Sociales y Jurídicas, según ha detallado la UNIA en una nota.

Además, se han otorgado cinco accésits a María del Mar Sánchez Pérez, de la Universidad de Almería (UAL), en Arte y Humanidades; Manuel Delgado Baquerizo, del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (Irnas-CSIC), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Ciencias; Javier Cámara Moreno, de la ETSI Informática de la UMA, en Ingeniería y Arquitectura; Marina Mejías Ortega, de la UMA, en Ciencias de la Salud, y José María Romero Rodríguez, de la Universidad de Granada (UGR), en Ciencias Sociales y Jurídicas.

La finalidad de estos galardones es reconocer los mejores y más relevantes trabajos científicos publicados por personal investigador de las universidades y centros de investigación andaluces en el periodo 2022-2024, en los cinco principales ámbitos del conocimiento: Artes y Humanidades; Ciencias; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Jurídicas; e Ingeniería y Arquitectura, y dar visibilidad a quienes trabajan en ellos.

Los premios están dotados con una cuantía máxima de 2.000 euros a cada uno de los galardonados. Los accésits carecen de dotación económica y reconocen los trabajos finalistas de mayor calidad en cada ámbito del conocimiento.

Los requisitos para optar a estos premios son ser el primer autor, último autor o autor de correspondencia; haber desarrollado la tarea investigadora de la publicación en alguna de las universidades o centros de investigación de Andalucía; que la filiación de la solicitante que aparece en la publicación corresponda a alguna de las universidades o centros de investigación de Andalucía; haber publicado el trabajo en el periodo comprendido entre enero de 2022 y diciembre de 2024; que la publicación tenga adjudicado un DOI (Identificador de Objeto Digital) y haber facilitado toda la documentación necesaria y garantizar su veracidad.

El premio se enmarca en la línea 22 del Plan Estratégico de Subvenciones de la UNIA para el periodo 2025-2027, relativa al fomento de la calidad e internacionalización de la investigación, que tiene, entre otros, el objetivo de reconocer las contribuciones punteras en las diferentes áreas de investigación realizadas por investigadores de entidades andaluzas, promover su difusión y visibilidad e incentivar el desarrollo de la investigación de frontera.