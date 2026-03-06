La UNIA y el Patronato de la Alhambra organizan el quinto curso para profesorado sobre el monumento nazarí

Cartel del curso. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 6 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y el Patronato de la Alhambra y Generalife organizan la quinta edición del curso de especialización 'La Alhambra para el profesorado. Aprender para enseñar sus claves'.

Dirigido por Angie Castellón, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), se celebrará en modalidad virtual entre los próximos 13 de abril y 24 de mayo, según ha informado este viernes la UNIA.

Su objetivo principal es proporcionar los conocimientos necesarios para que los centros educativos españoles que planifiquen una visita al Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife no tengan que hacer uso de un guía externo, sino que puedan, una vez formados, solicitar en un futuro sus propias visitas autoguiadas.

El plazo de matrícula finaliza el 7 de abril. La matrícula es gratuita y el alumnado solo debe abonar ocho euros de gastos de apertura de expediente y expedición de títulos.

Este proyecto formativo trata de impulsar una visión de la Alhambra más abierta y social, así como facilitar una mayor accesibilidad al conjunto monumental por parte de estos grupos de la comunidad educativa. Y está destinado a docentes en activo de los distintos niveles del sistema educativo español.

El curso aborda distintos espacios de la Alhambra y de la Granada andalusí (Palacios, Alcazaba, Generalife, Medina y monumentos andalusíes de Granada). Incluye contenidos básicos en formato audiovisual, materiales amplios textuales para su descarga y otros recursos complementarios, distribuidos en 5 módulos formativos.

En las anteriores ediciones, han participado más de 400 docentes del sistema educativo español, que han manifestado un alto grado de satisfacción con el curso y el rendimiento académico.

Este curso se incluye en la colaboración que la UNIA y el Patronato de la Alhambra y Generalife vienen realizando desde 2014 para organizar actividades docentes de diferente tipología como simposios, seminarios, jornadas divulgativas o cursos de verano.