La UNIA reúne en Huelva a investigadores de 16 nodos españoles en el XI Workshop de la Red de Simulación Molecular

XI Workshop de la Red de Simulación Molecular (RdSiMol) en la sede de La Rábida de la UNIA. - UNIA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha acogido esta semana en su sede de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), el XI Workshop de la Red de Simulación Molecular (RdSiMol). Un encuentro científico que ha reunido a 32 investigadores procedentes de los 16 nodos que integran la RdSiMol, pertenecientes a universidades, el CSIC y centros de investigación de diferentes comunidades autónomas, para compartir avances, metodologías y resultados en el ámbito de la simulación molecular y computacional.

Según ha indicado la UNIA en una nota de prensa, este workshop da continuidad a una iniciativa que comenzó en 2011 y que, desde entonces, ha impulsado la cooperación entre grupos de investigación, el intercambio de metodologías, códigos y protocolos y la actualización de conocimientos en áreas emergentes.

En esta edición, además, se ha prestado una "especial atención" a la formación de investigadores en etapas iniciales de su carrera a través del Programa Jóvenes RdSiMol, que fomenta la participación de doctorandos, investigadores postdoctorales y jóvenes científicos mediante comunicaciones orales.

De este modo, el director del Máster en Simulación Molecular (UNIA-UHU) y responsable del workshop, Felipe J. Blas, ha destacado el carácter de este encuentro como "un espacio de intercambio entre investigadores de una red que cuenta con una trayectoria consolidada". Según ha explicado, el workshop permite reunir a buena parte de los investigadores de los 16 nodos distribuidos por España, además de incorporar participantes internacionales vinculados a universidades españolas.

En esta edición participan, entre otros, investigadores procedentes de la Universidad de Guanajuato (México) y un investigador de China que desarrolla una estancia Marie-Curie en la Universidad Complutense de Madrid.

Por su parte, la directora de la sede de La Rábida, María de la O Barroso, ha subrayado la "importancia" de que la universidad vuelva a acoger esta actividad y de ofrecer un entorno de encuentro y colaboración a investigadores, especialmente a los jóvenes que desarrollan sus tesis doctorales en campos altamente especializados.

Asimismo, ha puesto de relieve el compromiso de la UNIA con el impulso del doctorado y la cooperación académica con España e Iberoamérica.

La Red de Simulación Molecular es una Red Temática orientada a mantener y ampliar la coordinación de la comunidad española especializada en este ámbito. Sus grupos trabajan en áreas como física estadística, simulación molecular clásica, métodos Monte Carlo, dinámica molecular, estructura electrónica, materia blanda, fluidos, interfaces, materiales, biomoléculas, sistemas confinados, hidratos, computación de altas prestaciones, análisis de datos y modelos atomísticos basados en aprendizaje automático.

La celebración del workshop en La Rábida mantiene, además, el vínculo de la RdSiMol con la sede onubense de la UNIA, donde hace más de una década se celebró una de las primeras actividades que dieron origen a esta iniciativa de cooperación científica. Desde entonces, la Red ha consolidado una trayectoria de encuentros destinados a fortalecer las sinergias entre los grupos españoles dedicados a la simulación molecular.