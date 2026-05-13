La UNIA traza un puente entre medicina y odontología en sus Cursos de Verano de La Rábida (Huelva)

La directora de la Sede de La Rábida, María de la O Barroso, la presidenta del Colegio de Médicos de Huelva, Mercedes Ramblado, y el presidente del Colegio de Odontólogos de Huelva, Víctor Núñez. - UNIA

HUELVA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) trazará los próximos días 15 y 16 de julio un puente entre la práctica médica y odontológica. Será dentro de los Cursos de Verano en La Rábida (Huelva) en un encuentro organizado en colaboración con el Colegio de Médicos y el Colegio de Dentistas, que tiene como fin "mejorar la atención al paciente, reforzando el conocimiento mutuo en la práctica clínica".

Así lo ha presentado este miércoles en rueda de prensa la directora de la Sede de La Rábida, María de la O Barroso, con los presidentes de ambos colegios profesionales y, a la par, directores de esta actividad, Mercedes Ramblado, por el de médicos, y Víctor Núñez, por el de odontólogos, ha indicado la UNIA en una nota.

El encuentro, titulado 'Sinergias entre medicina y odontología: priorizando la atención al paciente' está abierto a profesionales en activo, así como a estudiantes de ambas disciplinas, y sigue el formato de mesas de trabajo. En ellas, participarán un médico y un dentista, además de otros profesionales sanitarios, para tratar temas clave como el uso de antibióticos, el abordaje de pacientes con discapacidad o con enfermedades raras, así como técnicas de anestesia en cirugía menor.

La directora de la UNIA ha puesto en valor "este segundo año de colaboración con ambos colectivos sanitarios, que está permitiendo cumplir un fin social tan clave como es la mejora de los servicios públicos a través de la capacitación y actualización de sus profesionales". "Serán apenas un par de días, pero intensos, de enorme utilidad para trazar puntos de unión y de colaboración que, sin duda, repercutirá en una mejor atención al paciente", ha subrayado Barroso.

La sede del Colegio de Dentistas de Huelva ha servido de espacio para acoger este acto de presentación donde su presidente ha expresado la "oportunidad" que supone este curso para "cubrir las carencias que los dentistas con respecto a la atención médica y viceversa, desde la defensa de la verdad científica" y "analizando las prácticas técnicas desde las últimas evidencias". Así, ha destacado el abordaje de temas con "enorme interés", con "casos como la traumatología dental, sobre todo en niños, cuyo abordaje debemos hacer en el menor tiempo posible".

Por su parte, la presidenta del Colegio de Médicos onubense ha incidido en la presentación en la "importancia de esta formación multidisciplinar, porque permite ver desde múltiples puntos de vista patologías donde ambos profesionales coincidimos", donde "podemos comentar y compartir para que la colaboración produzca algo fundamental como es una mejora en la atención a nuestros pacientes".

CURSOS DE VERANO

La Universidad Internacional de Andalucía cuenta este año con 40 Cursos de Verano, de los cuales 15 se van a desarrollar en su Sede de La Rábida entre el 7 y el 23 de julio. En ellos se abordarán temáticas como la minería inteligente, el Hidrógeno Verde, la digitalización de los Puertos, la Atlántida, la economía social, los vinos del Condado o las energías renovables.

La UNIA colabora con la Fundación Unicaja para su programa de becas por tercer año. Hasta el 2 de junio se pueden solicitar las ayudas para matrícula y/o alojamiento a través de la página web https://www.unia.es/becas.CV. Más información: https://www.unia.es/estudios-y-acceso/oferta-academica/curso....