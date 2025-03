WofestHuelva arranca en la UNIA con la clase magistral de la presidenta de la Academia de Cine andaluza

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

La décima edición del WofestHuelva 2025 comenzó este jueves con una clase magistral sobre la producción cinematográfica de la presidenta de la Academia de Cine de Andalucía, productora y fundadora de Áralan Films, Marta Velasco, en la Sede Santa María de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Palos de la Frontera (Huelva).

Según ha indicado la UNIA en una nota de prensa, en este espacio ha explicado las fases de realización de un proyecto cinematográfico, refiriéndose a la "necesidad" de estudiar a los públicos para "lograr el éxito en las producciones y presentando casos de éxito en diferentes contextos y formas".

"Me siento onubense y formar parte de la familia de la UNIA representa motivo de regocijo", ha declarado la productora, quien agradeció la oportunidad de participar en el festival, cuya labor calificó de "exitosa, en su objetivo de resaltar el papel de la mujer y en la calidad en sus producciones".

La bienvenida a Marta Velasco estuvo a cargo de la directora del festival, María Luisa Oliveira, y la de la sede de La Rábida, María de la O Barroso, quien incidió en que la UNIA está a disposición del WofestHuelva "incondicionalmente" y que "siempre tendrá las puertas abiertas como espacio idóneo para combinar docencia y cine".

Los participantes de esta masterclass quedaron "encantados" con la experiencia y los consejos de la presidenta de la Academia de Cine para otorgar valor a las producciones fílmicas. Así lo expresó Marcos Gualda, guionista y director de cine, quien agradeció la oportunidad de escuchar a la productora a la que considera "un fiel exponente de la mujer en el séptimo arte". "Es un placer ver cómo cada año hay más producciones realizadas por mujeres y a eso debemos encadenarnos, a reivindicar su papel, que durante tantos años ha estado silenciado", añadió este cineasta onubense.

A la clase magistral ha asistido alumnado que ha pasado anteriormente por las aulas de la UNIA, como es el caso de Luichi Macías, actriz que aboga por el crecimiento constante en la industria, a lo que agrega que, "recibir conocimientos de una referente en el cine como es Marta Velasco, supone un lujo".

Dudas, intercambios y nuevas ideas se dieron cita en el Aula Manuel Clavero de la UNIA en La Rábida, donde se hizo referencia al papel de la Inteligencia Artificial en el cine y "la necesidad de saber usarla responsablemente para la calidad las creaciones, con la adecuada regulación y sin coartar la creatividad".

INAUGURACIÓN

Por otro lado, el Gran Teatro acogió este jueves la apertura de la décima edición del WofestHuelva con una emotiva gala en la que el Gran Teatro de Huelva ha sido testigo de un merecido reconocimiento a la trayectoria de Inés Romero, pionera del audiovisual en Andalucía. La periodista, productora y directora recibió el I Premio Wofest, un galardón que reconoce su "papel fundamental" en la historia de la televisión y el cine andaluz y su compromiso con "la visibilidad de las mujeres en el sector".

La gala, conducida por la periodista Claudia Poyato, contó con la actuación de la cantante Rocío Gálamo, quien puso la nota musical a una noche cargada de emoción y reivindicación. La entrega del premio estuvo a cargo de las tres directoras de WofestHuelva, María Luisa Oliveira, Gele Fernández y María Clauss, quienes destacaron la "importancia" de Romero como "referente para las generaciones futuras".

De este modo, Inés Romero subió al escenario para recibir el galardón y dirigirse al público en un discurso en el que recordó lo que ha supuesto "abrir camino en un sector donde las mujeres apenas tenían referentes" y cómo, "a lo largo de los años, ha vivido en primera persona la lucha por la igualdad en el ámbito audiovisual". "Ser pionera es ser la primera en explorar nuevos espacios. Y sí, lo he sido", afirmó, haciendo un repaso por su trayectoria y la escasez de modelos femeninos en la industria cuando comenzó su andadura profesional.

También reconoció que el camino "no ha sido fácil" y que ha estado marcado por "numerosos obstáculos". "Ser la primera en algo nunca es sencillo, porque implica no tener un espejo en el que mirarte, supone demostrar más que los demás y enfrentarte a prejuicios que a menudo no están explícitos, pero que condicionan cada paso que das".

Tras la entrega del premio, el público pudo disfrutar del estreno en Huelva de 'La luz que imaginamos', de la directora Payal Kapadia, ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes 2024 y nominada a Mejor Película Extranjera en los Globos de Oro y los BAFTA.

La programación de WofestHuelva ha continuado este jueves con la proyección de 'Los destellos', de Pilar Palomero, en la Universidad de Huelva, seguida de un coloquio con las investigadoras Marisol Palacios Gálvez y Olivia Ibáñez Masero sobre perspectiva de género en el ámbito sanitario y social.

También tendrá lugar la sesión retrospectiva de Made in Huelva, que reunirá los mejores cortometrajes realizados por mujeres en la provincia, poniendo en valor el talento local que ha crecido junto a la muestra en estos diez años.

El sábado, la X edición de WofestHuelva cerrará su programación con la entrega del segundo Premio Wofest, que en esta ocasión recaerá en Arantxa Aguirre, cineasta y documentalista de referencia en el panorama español. Durante estos tres días se proyectarán otros títulos 'Ciento volando', el último documental de Aguirre; 'Reinas', de Klaudia Reynicke; 'Vermiglio', de Maura Delpero; y 'La Sustancia', de Coralie Fargeat, nominada a cinco premios Óscar.