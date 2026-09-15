Los 101.608 euros de saldo de Volveremos se pueden utilizar este miércoles y acumular un 20% de las compras

Un usuario con la app de Volveremos - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña de Volveremos vuelta al cole tiene un saldo de 101.608 euros de los aportados por el Ayuntamiento de Zaragoza, que los usuarios pueden utilizar este miércoles, 16 de septiembre, y acumular un 20 por ciento del valor de las compras en los establecimientos adheridos a este programa de incentivos al comercio local.

Es muy probable que a lo largo de este miércoles se agote completamente el saldo, dado el ritmo de los últimos días, y después de que finalmente el saldo no se agotara el pasado viernes, como se podía prever en un principio, por lo que este miércoles las familias podrán seguir beneficiándose de esta campaña.

Hasta el momento, incluido el pasado viernes, se ha consumido 1.386.694 euros del presupuesto asignado por el Ayuntamiento de Zaragoza, que en total alcanzaba los 1.488.302 euros.

La campaña de La Vuelta al Cole ha comenzado el pasado 26 de agosto con el mayor presupuesto de la historia, un total de 2.976.608 euros, y el objetivo de aliviar a las familias la cuesta de septiembre, tras las vacaciones de verano.

Del importe total, el Ayuntamiento ha aportado 1.488.302 euros y el Gobierno de Aragón otro tanto, lo que ha supuesto un aumento interanual de un 10 por ciento.