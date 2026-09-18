Mueren dos personas que viajaban en un camión de recogida de basura en un accidente en la A-67 en Cartes

Archivo - Tráfico en la autovía A-67 en foto de archivo - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas que viajaban en un camión de recogida de basura han fallecido esta mañana en un accidente en la autovía A-67 a la altura de Cartes, en dirección Santander-Torrelavega.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, el camión estaría realizando un adelantatamiento y, por causas que aún se desconocen, el conductor ha perdido el control del vehículo, que ha volcado y ha dado varias vueltas sobre sí mismo, sin impactar contra ningún otro vehículo.

En estos momentos los servicios de emergencias y la Guardia Civil de Tráfico se encuentran trabajando en el lugar del siniestro.

La A-67 se encuentra ahora mismo cortada y se va a proceder a desviar el tráfico por la salida de Cartes hasta que se pueda despejar la vía.