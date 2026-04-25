Los 14 gigantes de la Comparsa del Ayuntamiento representan a España en el Festival 'Têtes en l'air' de Dax (Francia)

Los 14 gigantes de la Comparsa del Ayuntamiento de Zaragoza representan a España en el Festival "Têtes en l'air" de la ciudad francesa de Dax. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del festival, organizado por el Ayuntamiento de Dax y su Oficina de Turismo, reunirá a 27 gigantes, cabezudos, zancudos, músicos y artistas de calle en un gran encuentro dedicado al gigantismo y las artes escénicas en el espacio público. Se trata de un festival gratuito pensado para todos los públicos que convertirá las calles de la ciudad en un gran escenario cultural.

La delegación zaragozana estará formada por los conocidos gigantes zaragozanos, figuras históricas que recorren la tradición española desde su origen en el siglo XIX. Entre ellas destacan personajes como las últimas incorporaciones, Francisco de Goya y Josefina Bayeu, y otras figuras consolidadas como Agustina de Aragón y el general Palafox, Don Quijote y Dulcinea, el chino y la negra, los Bearneses, el Rey y la Reina, y el Duque y la duquesa.

La programación del festival incluye un desfile nocturno inaugural que tuvo lugar ayer, en el que los gigantes de Zaragoza fueron recibidos por los 6 gigantes de Dax y desfilaron junto a otras comparsas internacionales, incluidas otras españolas de Cataluña y el País Vasco. Este sábado 25 tiene lugar un gran desfile de carnaval con la participación de todas las compañías invitadas.

Con esta participación, Zaragoza refuerza su presencia en circuitos culturales europeos y ensalza su patrimonio festivo tradicional, reconocido como una de las expresiones más representativas de la identidad cultural de la ciudad. Además, participan en el festival gigantes de otras ciudades de España, como los gigantes de Pasaia (País Vasco) o de El Soler (Cataluña).