Trump cancela el viaje de sus negociadores a Islamabad y cede la iniciativa a Irán

Cartel de las negociaciones de Islamabad entre Estados Unidos e Irán - Europa Press/Contacto/Ahmad Kamal

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado la anulación del viaje de la delegación estadounidense a Islamabad, sede de las negociaciones con Irán.

"Acabo de cancelar el viaje de mis represantes a Islamabad, Pakistán, donde iban a reunirse con los iraníes. Demasiado tiempo perdido en viajar y demasiado trabajo", ha planteado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

Trump considera además que hay una "lucha interna tremenda" y "confusión" dentro de la dirigencia iraní. "Nadie sabe quién está al mando. Ni siquiera ellos", ha indicado.

"Además, nosotros tenemos todas las cartas. ¡Ellos no tienen ninguna! Si quieren hablar, lo único que tienen que hacer es llamar", ha argumentado.

Las autoridades iraníes han indicado que no tenían intención de reunirse este sábado con los representados estadounidenses: el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y el asesor para Oriente Próximo Steve Witkoff.

Y que la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, a Pakistán es la primera de la gira regionar que llevará al diplomático en los próximos días a Omán (mediador en las frustradas conversaciones diplomáticas sobre el programa nuclear iraní) y Rusia, gran aliado de Irán.

Araqchi ha entregado este sábado en mano al jefe de las Fuerzas Armadas de Pakistán, el general Asim Munir, una lista con las "respuestas" de Teherán a las propuestas de Estados Unidos que ha recibido previamente de la mediación paquistaní para consolidar el alto el fuego en vigor y todavía sin perspectivas de un encuentro con la delegación norteamericana que también se encontrará con las autoridades paquistaníes en la capital del país, Islamabad.

El alto el fuego entre las partes, negociado originalmente entre el 7 y el 8 de abril, se ha prorrogado sin un plazo definido, lo que crea un espacio para la diplomacia pero también prolonga la incertidumbre.