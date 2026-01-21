Un 14,11% de los docentes secundan la segunda jornada de huelga educativa, según el Gobierno de Aragón

Concentración en la segunda jornada de huelga educativa en Aragón. - CGT ARAGÓN LA RIOJA

ZARAGOZA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha estimado el seguimiento de la jornada de huelga en la educación pública de la Comunidad en un 14,11% del personal docente, con cifras superiores en las provincias de Zaragoza --14,19%-- y Huesca --18,66%--, mientras que en Teruel se han quedado en el 7,15%.

La huelga está convocada por el sindicato CGT, aunque apoyada por otras 50 organizaciones --incluidos partidos políticos como CHA, Podemos, IU o ZeC-- para los días 20, 21 y 22 de enero, en protesta contra la concertación del Bachillerato en centros privados.

Además de profesores y estudiantes, también estaban llamados a los paros el personal no docente, entre los que el seguimiento se ha situado en un 2,17% --4,65% en Huesca, 3,28% en Zaragoza y 1,22% en Teruel--, según el Ejecutivo autonómico.