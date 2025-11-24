Las 15 viviendas para trabajadores del sector turístico en Boltaña (Huesca) estarán listas en verano de 2026

El consejero Octavio López y el alcalde de Boltaña, José María Giménez, han colocado la primera piedra de las 15 viviendas para trabajadores del turismo. - GOBIERNO DE ARAGÓN

BOLTAÑA (HUESCA), 24 (EUROPA PRESS)

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha colocado este lunes la primera piedra de las nuevas 15 viviendas públicas de alquiler asequible que se construirán en la localidad pirenaica de Boltaña para alojar a trabajadores del sector turístico, que estarán finalizadas en verano de 2026, gracias a la construcción industrializada.

Las viviendas se levantarán en una parcela ubicada entre las avenidas Saint Lary y Ordesa, en un bloque de cuatro plantas. La primera de ellas estará reservada para garajes y trasteros, mientras que las tres restantes acogerán cinco domicilios en cada una, que serán de dos dormitorios y con 50 metros cuadrados útiles, ha informado el Gobierno de Aragón.

La de Boltaña es una actuación incluida en el Programa 'Más Vivienda, Mejor Turismo', que contempla la inversión de más de 80 millones de euros en los 43 municipios más turísticos de la comunidad autónoma, con la construcción de un total de 488 viviendas.

"Hay que aplicar fórmulas que amplíen el parque de vivienda pública sin imponer regulaciones al mercado privado que lejos de arreglar el problema, lo agravan, como está ocurriendo con la declaración de las zonas de mercado tensionado", ha remarcado Octavio López, quien ha apuntado que tendrán un precio mensual que rondará los 350 euros.

El consejero ha justificado este impulso a la vivienda pública en el Pirineo y otras zonas del territorio argumentando que el Ejecutivo no quiere "municipios que mueran de éxito en los que la buena marcha del turismo impida que quienes deseen trabajar en un bar, en un restaurante, en un hotel, en un comercio o una estación de esquí no puedan hacerlo porque no encuentran un alquiler que puedan abordar con su salario". Tampoco quieren "trabajadores viviendo en autocaravanas porque no pueden alquilar una vivienda digna sin dedicar a ella un altísimo e inasumible porcentaje de su salario", ha añadido.

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA

El de Boltaña será el primer edificio del Programa 'Más Vivienda, Mejor Turismo' que se edificará mediante el empleo de la construcción industrializada, con sistemas de estructura, paneles de cerramientos y los módulos de los baños prefabricados, lo que permitirá acortar los plazos y que los alojamientos sean una realidad en verano de 2026.

"Como ven, Aragón tiene un plan para que los municipios que han encontrado en el turismo una actividad de desarrollo económico, social y laboral puedan seguir prosperando sin que la falta de vivienda sea un problema con el que se topen quienes quieran vivir en ellos y aprovechar las oportunidades profesionales que este sector les ofrece", ha concluido Octavio López.

CINCO VIVIENDAS DEL PROGRAMA 700

Tras el acto de colocación de la primera piedra de las 15 viviendas para trabajadores del sector turístico, el consejero autonómico ha visitado la obra de cinco viviendas correspondientes al Programa 700 para la rehabilitación de cascos históricos con vivienda pública, destinadas a facilitar soluciones a quienes quieran quedarse a vivir en el municipio e incluso pensadas para nuevos pobladores.

Boltaña fue beneficiaria de una subvención de 250.000 euros para rehabilitar cinco viviendas en un edificio que en el pasado tuvo diversos usos y en el que también se habilitarán dos plantas para usos socioculturales. Estas cinco viviendas estarán finalizadas para octubre de 2026.