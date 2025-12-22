Las 150 series del 23.112, un quinto premio del Sorteo de Navidad, vendido en Andorra (Teruel), muy repartidas

ANDORRA (TERUEL), 22 (EUROPA PRESS)

La Administración número 1 de Andorra (Teruel), conocida como 'Minerín', ubicada en la calle San Jorge, ha repartido 9 millones de euros con el número 23.112, el primer quinto premio del Sorteo de Navidad 2025, dotado con 60.000 euros a la serie ha caído en Andorra (Teruel),

Este ha sido uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario y ha sido cantado a las 10.34 horas en el primer alambre de la cuarta tabla.

José Antonio Legua, uno de los responsables de la administración, ha explicado muy emocionado, en declaraciones a Europa Press, que ha vendido 150 series: "Esto es muy fuerte, sabíamos que iba a tocar, ha llegado a mucha gente". Además, por si fuera poco, le ha tocado a él y a su familia porque llevan unos 20 o 30 décimos de este bonito número.

Este quinto se ha repartido en ventanilla, también a través de una pescadería de la localidad de Albalate del Arzobispo y de una cofradía de Alcañiz.

No es la primera vez que esta administración reparte premios mayores. "En los últimos cuatro años hemos dado bastantes". En 2022 dieron un quinto premio de la Lotería de Navidad; en 2023 fue el Gordo de Navidad, dos quintos y en 2024 otro quinto premio.