Unas 2.000 personas salen a la calle para defender la sanidad pública frente a "la deriva" hacia la privada

Manifestación en favor de la sanidad pública celebrada este domingo en Zaragoza y que ha reunido a unas 2.000 personas según la estimación de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La defensa de una sanidad pública universal y dotada de una financiación adecuada frente a la "sangría y la deriva"·hacia la privada ha sacado a la calle en Zaragoza a unas 2.000 manifestantes --según la estimación de la Policía Nacional--, convocados por la Plataforma SOS Sanidad Pública Aragón, en una marcha a la que se han sumado asociaciones de profesionales, sindicatos, formaciones políticas y entidades sociales y que ha partido del Edificio Pignatelli y ha concluido en la plaza de España.

Durante el recorrido los manifestantes han coreado lemas en favor de la asistencia sanitaria pública y en contra de favorecer el negocio de la sanidad privada y se han puesto de manifiesto problemas como las listas de espera, las demoras en la atención primaria, la saturación y precariedad que trasladan los profesionales y los problemas de cobertura de plazas en las zonas rurales, entre otras cuestiones.

"Esto es una llamada de auxilio ante los problemas muy preocupantes que tiene la sanidad", ha situado la portavoz de la Plataforma SOS Sanidad Pública Aragón, Carmen Sánchez Bellido, quien ha reclamado un aumento de los presupuestos dedicados a sanidad, porque los actuales los considera "raquíticos", tanto en Atención Primaria como en la especializada.

"A lo largo de los años ha habido muy poco aumento y con eso no podemos hacer nada", ha lamentado. Un incremento de la financiación que corte lo que entiende "una deriva, una sangría hacia la sanidad privada, con privatizaciones en conciertos que crecen año tras año".

"Les interesaba degradar la pública para encumbrar la privada", se podía leer en una pancarta que resume el sentir generalizado de los allí congregados, que acusan al Gobierno de Aragón de no dotar suficientemente el presupuesto dedicado a Sanidad para que el sistema no sea capaz de dar una respuesta adecuada y favorecer así el negocio de la sanidad privada.

En sus declaraciones a los medios de comunicación, Carmen Sánchez Bellido ha apuntado cuestiones a mejorar como las listas de espera, "que están absolutamente descontroladas", ha valorado.

También ha mencionado el problema del personal, matizando, eso sí, que no se debe a su escasez, "la verdad es que no falta personal médico en Aragón porque estamos por encima de la media de otras comunidades, lo que sí pasa es que están mal distribuidos y en Huesca y Teruel hay bastantes carencias, sobre todo a nivel rural".

Sánchez considera "insuficientes" las medidas anunciadas por el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, ante "las malas condiciones laborales" del personal sanitario y, por ello, ha reclamado "un paquete de medidas" que contribuyan a la fidelización del personal, "sobre todo en las zonas rurales", además de medidas de transporte, de formación continuada, de vivienda. "Es decir, ha resumido, otro tipo de soluciones que no se contemplan y que ayudaría a que el personal se dirigirse hacia esas zonas".

Además, la portavoz de la plataforma ha hecho hincapié en la exclusividad de los jefes de servicio y de los directivos: "Tienen que trabajar para la sanidad pública, no puede haber una falta de fidelización al sistema", ha reclamado.

La marcha ha contado con pancartas diferentes de colectivos como la Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón, la Asociación para la defensa de la Sanidad Pública en Aragón, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, la Plataforma Salud Mental y CAVA Aragón, entre otras.

La defensa de la sanidad pública también a llevado a la celebración de concentraciones en Huesca y en Fuenferrada (Teruel).