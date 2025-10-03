El 24,86% de los médicos aragoneses secundan la huelga, según el Gobierno autonómico

Archivo - Acceso al Hospital Royo Villanova de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de médicos durante la mañana de este viernes, 3 de octubre, ha sido del 24,86%, según cifras ofrecidas por el Gobierno de Aragón.

Así, del total de 4.091 profesionales médicos efectivos este viernes en la Comunidad, después de restar los 923 que componían los servicios mínimos --que varían según el centro y el servicio-- han secundado la huelga un total de 1.017, ha informado el Ejecutivo autonómico.

El seguimiento ha sido notablemente mayor en la provincia de Zaragoza, con un 19% de seguimiento --891 de 3.072 profesionales--, seguida de Teruel --15.87%-- y, muy por debajo, Huesca --9,48%--.

En cuanto a la actividad quirúrgica, se han suspendido 170 operaciones de 268, un 63,4% de las intervenciones programados, y ha afectado a todos los centros hospitalarios del Servicio Aragonés de Salud (Salud), excepto al de Barbastro (Huesca).