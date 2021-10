Las 26 peñas viven el Pilar21 entre la "resignación y las ganas" de que acaben las restricciones

ZARAGOZA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las 26 peñas de Zaragoza viven esta Semana Cultural del #Pilar21 entre la "resignación y las ganas" de que se levanten las restricciones sanitarias por la pandemia, que les han impedido abrir sus locales a pesar de tener licencia de hostelería.

De las 26 peñas, 13 pertenecen a la Federación de Interpeñas y otras tantas, a la Unión Peñista y entre ambas suman más de 12.000 peñistas, que movilizan a cerca de 20.000 personas.

La presidenta de la Federación de Interpeñas, Eva Cerdán, ha explicado que tras el acuerdo con Sanidad los locales peñistas están cerrados y no pueden organizar "nada de nada", aunque al tener licencia de hostelería podrían estar abiertos y sujetos a las mismas restricciones. "Por responsabilidad aceptamos el acuerdo de no abrir la Semana Cultural del Pilar 2021".

En parecido términos se ha pronunciado el presidente de la Unión Peñista, Jorge Gracia, al indicar que tras la reunión mantenida en septiembre con responsables de Sanidad se comprometieron a no abrir los locales porque "así nos lo pidieron". En declaraciones a Europa Press ha dicho que aunque tienen licencia de hostelería "entendíamos que se podían abrir, pero para no causar un efecto llamada asumimos el compromiso de no abrir".

Al respecto, en declaraciones a Europa Press, Eva Cerdán ha añadido: "no querían que nuestros locales abiertos fueran un llamamiento a la celebración y hemos aceptado. No hemos sido problema al principio de la pandemia y tampoco lo seremos al final"

Jorge Gracia ha abundado en el "ejercicio de responsabilidad" de las peñas y el acuerdo con Sanidad, "por el bien común", de no abrir los locales. "Entendemos la situación y no queremos ser el problema de una ola y que se nos culpe de ello. Siempre hemos sido consecuentes y hemos optado y actuado con responsabilidad, aunque creemos que no es justo tener cerrados los locales tanto tiempo".

PRÓXIMA REUNIÓN

Ambos han comentado que estos días disfrutan de los actos programados por el Ayuntamiento en distintas zonas como el recinto de Valdespartera donde se alberga el ferial, o el espacio Ebro, ubicado en el Parque Deportivo Ebro, que tiene programados conciertos con precios especiales para este colectivo para el disfrute de la familia peñista.

Hasta después de la Semana Cultural del Pilar 21 no habrá novedades. Será a partir del 18 de octubre cuando se vuelvan a reunir las dos entidades peñistas con responsables del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y abordar la posible flexibilización de las restricciones.

Eva Cerdán ha reconocido que esta no apertura de los locales de las peñas lo llevan con "resignación", pero también con "muchas ganas de ver la luz, de que se vayan haciendo cosas y levantando las restricciones. A ver si podemos volver a la rutina".

Jorge Gracia ha añadido que tampoco pueden organizar actividades porque se suelen programar alrededor de los locales, con pasacalles que tampoco se pueden hacer.

Lo único que pueden llevar a cabo, junto al Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, es una campaña de donación de sangre a lo largo de esta semana y ha animado a todos los ciudadanos a hacer su aportación solidaria.

Ha confiado en que la reunión con Sanidad sea para abordar la apertura de los locales porque las cuotas de los socios "apenas llegan" para pagar su mantenimiento, ya que la fuente de ingresos son las actividades que se organizan. "El dinero que entra se revierte en actividades para los socios y también repercuten en la ciudad", ha remachado.

OFRENDA

La ofrenda de flores a la Virgen del Pilar este 12 de octubre de 2021 la realizarán cada una de las 26 peñas, que acudirán con un grupo de 20 peñistas, que es el máximo permitido por la organización, ya que el límite de oferentes autorizado por Sanidad es de 20.000 personas frente a las más de 300.000 que es la referencia del último año antes de la pandemia.

Serán madrugadores y el turno de salida de cada grupo de las 26 peñas es a las 07.50 horas desde el parque de Macanaz para cruzar el puente de Santiago, paseo Echegaray y Caballero y llegar a la plaza del Pilar, a la altura de la fuente de la Hispanidad, donde se ha colocado la réplica de la Virgen del Pilar para tejer su manto de flores.

Cada peña llevará su centro de flores y cada oferente su ramo, además portarán un arreglo floral con el escudo de sus respectivas entidades peñistas: la Federación de Interpeñas y la Unión Peñista.