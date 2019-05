Lambán (PSOE) dice que la reforma de la financiación autonómica es necesaria para desarrollar políticas económicas

Actualizado 24/05/2019 20:13:43 CET

El presidente de Aragón se ha mostrado "orgulloso" de la relación de su Gobierno con los agentes sociales durante esta legislatura

El presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PSOE a la reelección, Javier Lambán, ha mantenido este viernes un encuentro con el secretario general de UGT-Aragón, Daniel Alastuey. En este contexto, han hablado de la necesidad de desarrollar políticas económicas en la Comunidad, algo que para el líder de los socialistas sólo es posible con mayor dotación económica, lo que implicaría una reforma de la financiación autonómica.

En declaraciones a los medios de comunicación, Lambán y Alastuey han mostrado sus coincidencias en el diagnóstico de la situación y en el trabajo que queda por delante para mejorar la situación laboral en la región. Así lo han indicado tras la reunión, en la sede de UGT-Aragón, donde el representante del sindicato ha trasladado sus propuestas electorales al candidato socialista.

En esta reunión, uno de los principales puntos que ha trasladado Daniel Alastuey es la falta de recursos para el desarrollo de políticas económicas. Lambán le ha dado la razón, pero ha recordado que su Gobierno ha estado durante la legislatura "estirando al máximo" sus recursos para centrarse "en las prioridades de los servicios públicos".

Ante esta situación, los dos dirigentes han coincidido en que para disponer de recursos hay que hacer "una reforma sustancial de la financiación autonómica". Algo que, según Lambán, están reclamando "todas las comunidad autónomas".

"Con lo que en este momento administramos da para lo que da, es imposible desarrollar políticas, por ejemplo, de inversión infraestructuras, es imposible desarrollar políticas como las que el secretario general de UGT señala, salvo que dejes de prestar con calidad y con dignidad los servicios públicos", ha reconocido.

RELACIONES CON LOS AGENTES SOCIALES

Lambán ha asegurado que estar "muy orgulloso" de las relaciones que su Gobierno ha mantenido con los agentes sociales durante esta legislatura y ha considerado que han sido buenas para la Comunidad autónoma.

Así, ha recordado que hace cuatro años adquirió el compromiso de impulsar una ley que elevara a institucionales las relaciones del Ejecutivo con los agentes sociales, algo que ha cumplido al elevar a categoría legal la relación de la Mesa del Diálogo Social.

Con este precedente de promesa cumplida, Lambán ha remarcado que hace suya la nueva propuesta del sindicato: "Es verdad que en materia de mediación, de negociación entre la patronal y los sindicatos, es el Gobierno de España el que es más determinante, pero Alastuey me señalaba los espacios en los que puede intervenir el Gobierno de Aragón y me parece absolutamente razonable y, desde luego, como hice hace cuatro años, asumiendo lo que me planteaba la UGT, este año lo hago también sin ningún tipo de reticencia".

Además, ha aprovechado para señalar que su Ejecutivo ha "recuperado" en "lo sustancial" los "servicios públicos, educación, sanidad y servicios sociales". No obstante, ha considerado que en la próxima legislatura hay que seguir "insistiendo" en "algunas cuestiones pendientes", como "la pobreza infantil, las políticas de juventud y las políticas de desigualdad entre hombres y mujeres".

"ESFUERZO" DEL GOBIERNO

El secretario general de UGT-Aragón, Daniel Alastuey, ha reconocido el "esfuerzo" que ha hecho el Gobierno PSOE-CHA en servicios públicos, sanidad, educación y servicios sociales. "Sin embargo, estamos preocupados, y así se lo hemos trasmitido, por la poca o la escasa capacidad presupuestaria que quedar para tener políticas económicas".

"Realmente, mientras en los servicios públicos hemos recuperado una parte importante del gasto que se producía, por ejemplo, en el año 2009 antes de la crisis, en políticas económicas, en políticas que tienen que ver con el turismo, en políticas sectoriales, no se ha recuperado esfuerzo económico", ha detallado.

Por otra parte, ha insistido en que es necesaria para la próxima legislatura una reforma de la ley de financiación autonómica "que sea capaz de atender las necesidades presupuestarias del Gobierno de Aragón". Además, ha sostenido que el Ejecutivo que se conforme después del 26 de mayo no debe "desarmar" la política fiscal ni perder "recursos" que son necesarios para atender a los servicios públicos.

EMPLEO

Respecto al empleo, Alastuey ha apuntado que, después de la crisis, todavía queda "una parte por recuperar", algo que se hace "mediante una política económica que permita la implantación de empresas, la implantación industrias y, por tanto, la creación de empleo". Sobre el diálogo social, ha confirmado que el Gobierno PSOE-CHA ha puesto "las bases" que el sindicato pedía para poder desarrollarlo, cumpliendo así con el compromiso que Lambán adquirió en su momento con la UGT, por lo que se ha mostrado satisfecho.

"Ahora hay que aplicar el ley, hay que aplicarla en todas las mesas que hemos creado, en política industrial, en políticas sociales, de empleo, pero, además, queremos ir más allá" porque "queremos que se profundice en las políticas activas de empleo que se han hecho pero también que Aragón tenga un signo distintivo en cuanto a la negociación colectiva y el diálogo social, y no solamente con el Gobierno sino entre empresarios y sindicatos", ha agregado.

Así, Alastuey ha adelantado que al Gobierno que salga de las urnas el 26 de mayo le pedirán que les ayude a crear un sistema propio de relaciones laborales: "Unas relaciones laborales modernas son las relaciones laborales que van a ayudar al desarrollo económico y, por tanto, creo que es de interés de la Comunidad autónoma".

INVITACIÓN A TODOS LOS PARTIDOS

El secretario general de UGT-Aragón ha invitado a todos los partidos políticos a mantener un encuentro para darles a conocer las propuestas del sindicato. Finalmente, se han reunido con IU, PSOE y CHA.

En este encuentro, además de Lambán y Alastuey, han estado presentes el secretario de Política Industrial y Salud Laboral, José de las Morenas, y la secretaria de Política Institucional del sindicato, Gloria Pardillos.