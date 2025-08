El 52,1% de los aragoneses cree que el acuerdo de Sánchez con la Generalitat sobre el cupo perjudica a Aragón

ZARAGOZA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 52,1% de los aragoneses considera que el acuerdo alcanzado en materia de financiación entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña perjudica los intereses de los aragoneses y del resto de españoles, según se desprende de una encuesta realizada por A+M para el Gobierno de Aragón por vía telemática con 2.400 entrevistas en toda la Comunidad Autónoma. El 41,8% cree que este acuerdo no es perjudicial y el 6,1% no sabe o no contesta.

Por sexos, el 55,4 por ciento de los hombres ve perjudicial el acuerdo y el 38,8 por ciento no lo ve así, mientras que el 48,9 por ciento de las mujeres sí lo ve desacertado y el 44,7 por ciento no. Por edades, el grupo de 25 a 34 años es el que peor lo ve, el 63,4 por ciento, seguido de la franja de 18 a 23 años, 59,3 por ciento; de 55 a 64 años, 54,1 por ciento; de 45 a 54 años, 53 por ciento, y el colectivo de más de 65 años, 52,3 por ciento, mientras que el 36,7% del grupo de 35 a 44 años ve malo perjudicial.

En cuanto al recuerdo de voto, los votantes de Vox y el PP son los que peor ven el acuerdo, con el 99,6% y el 94,8% en contra, respectivamente, seguidos de los votantes del PAR, con el 83,3% contrarios, lo que contrasta con solo el 10,3% de los votantes del PSOE que lo rechazan. Por provincias, se posicionan frente al acuerdo el 51,9% de los encuestados de la provincia de Zaragoza, el 48% de los del Alto Aragón y el 59% de los turolenses consultados.

ACUERDO MUY IMPORTANTE

Los entrevistados también han considerado, en un 50,5% muy importante este acuerdo, sumándose un 28,9% que lo califica de importante, aunque el 5,5% cree que es poco importante y el 2,8% nada importante.

Por sexos, el 51,9% de los hombre estima que es un acuerdo muy importante, en las mujeres el 49,1%; es importante para el 28,4% de los hombres y el 29,4% de las mujeres; lo es poco para el 5,5% en ambos casos y nada importante para el 2,8% y el 2,7%, respectivamente.

Por grupos de edad, este acuerdo es muy importante para el 59% de los encuestados de 55 a 64 años; para el 57,1% del grupo de 35 a 44 años; el 55,9% de 25 a 34 años; el 49,2% del colectivo de más de 65 años; el 45,1% de 18 a 24 años; y para el 36,8% de 45 a 54 años.

En función del partido votado en las últimas elecciones, el acuerdo es muy importante para todos los votantes encuestados del PAR; el 63,6% de los votantes de IU y el 57,3% de los de Podemos; el 54,3% de los de Vox; el 50,2% de los populares; el 48,9% de los votantes del PSOE y el 42,4% de los de CHA. Por provincias, el acuerdo es muy importante para el 60,8% de los turolenses encuestados; el 51,6% de los zaragozanos y el 41,2% de los altoaragoneses.

DE PRIMERA Y DE SEGUNDA

A+M también ha preguntado si los encuestados creen que el acuerdo genera ciudadanos de primera y de segunda, respondiendo afirmativamente el 51,7% y en sentido contrario el 40,8%. Por sexos, el 55,6% de los hombres y el 47,8% de las mujeres han contestado que sí, y han dicho que no el 37,6% y el 44%, respectivamente.

Por franjas de edad, el 64,4% del grupo de 25 a 34 años ha considerado que sí se generarán ciudadanos de primera y de segunda y les siguen los grupos de 18 a 24 años (55,8%), de más de 65 años (53,4%), de 55 a 64 años (51,2%) y de 35 a 44 años (36,7%).

En cuanto al recuerdo de voto, el 99,6% y el 94,8% de los votantes de Vox y PP creen que sí ocurrirá esta situación, por el 83,3% de los del PAR; y el 2,6% de los votantes del PSOE, y por provincias ha respondido afirmativamente el 62% de los turolenses encuestados, el 50,3% de los zaragozanos y el 48% de los altoaragoneses.

Otra pregunta ha sido si la disminución de la financiación que recibe Aragón por parte del Estado empeoraría la calidad de los servicios públicos esenciales, el 91,4% ha respondido en sentido positivo y el 2,7% han dicho que no. Por sexos, el 93,4% de los hombres y el 89,4 por ciento de las mujeres han dicho que sí repercutirá y han considerado que no ocurrirá así el 1,6% y el 3,7%, respectivamente.

Por franjas de edad, creen que sí empeorarán los servicios públicos el 99,7% del grupo de 25 a 34 años, seguido del grupo de 18 a 24 años, el 96,9%; de 55 a 64, el 94%; de 35 a 44 y de 45 a 54, el 91,6% y el colectivo de más de 65 años, el 83%.

Por partidos, el 100% de los votantes del PAR creen que sí empeorarán los servicios y les siguen los de Vox (97,7%); del PP (93,8%); PSOE (88,8%); CHA (86,4%) y Podemos (85,4%), mientras que por provincias, manifiestan que irán a peor el 93,8 por ciento de los turolenses encuestados, el 92,1% de los zaragozanos y el 88,2% de los altoaragoneses.

También han cuestionado si Aragón saldría perjudicado si el acuerdo se aplicara a todas las Comunidades Autónomas, respondiendo afirmativamente el 51,3% de los encuestados y en sentido negativo el 37,3%.

Por sexos, han contestado que sí el 55,4% de los hombres y el 47,1% de las mujeres y que no el 35,7% y el 38,8% respectivamente. Por grupos de edad, han respondido afirmativamente el 63,4% de los encuestados de 25 a 34 años; el 59,3% de 18 a 24 años; el 54,1% de 55 a 64 años; el 53% e 45 a 54 años; el 48,7% del colectivo de más de 65 años y el 36,7% de 35 a 44 años.

Por recuerdo de voto, el 99,6% de los votantes de Podemos han afirmado que sí, por el 92,3% de los del PP; el 83,3% de los del PAR; el 52% de los votantes de Vox; y el 10,3% de los votantes del PSOE. Y por provincias, han asegurado que sí repercutirá el 59% de los turolenses, el 50,4% de los zaragozanos y el 48% de los altoaragoneses.

DEFENSA DE LOS INTERESES DE LOS ARAGONESES

A+M ha formulado una pregunta sobre la defensa de los intereses de la comunidad autónoma aragonesa, concretamente qué partido lo puede llevar a cabo mejor, con un resultado: El 42,3% creen que el PP; el 33% el PSOE; el 10,5% Vox; el 5,2% CHA; el 4,3% Teruel Existe; el 1,7% Podemos; el 2,7% IU y el 0,4% el PAR.

Por sexos, el 42,5% de los hombres y el 42,2% de las mujeres cree que el PP lo hará mejor; el 29,6% de los hombres y el 36,2% de las mujeres, el PSOE; el 15% de ellos y el 6,1% de ellas, Vox; el 5,5% de hombres y el 4,9% de mujeres CHA; el 3,4% y el 5,1%, respectivamente, Teruel Existe; el 1,3% de varones y el 2% de mujeres, Podemos; el 2% de ellos y el 3,3% de ellas IU; y el 0,6% y el 0,2% el PAR.

También han cuestionado cómo valoran los encuestados la defensa de los intereses de Aragón que está llevando a cabo el Gobierno, respondiendo el 34,5% que muy bien; el 22,3% bien; el 20,4% regular; el 7,9% mal; el 2,8% muy mal.

La última pregunta se centra en si creen los encuestados que Aragón debe defenderse por todos los medios democráticos, incluidos los judiciales, frente al acuerdo, contestando que sí el 44,6% y que no el 37,3%.

POCAS PREGUNTAS

El director de la investigación sociológica, Javier Miravete, ha explicado, en declaraciones a Europa Press que "es un estudio muy sencillo, con pocas preguntas, todas cerradas, no abiertas, la mayoría son para responder 'sí' o 'no".

"La tabla más interesante es la que hace referencia a qué partido defiende la financiación autonómica" ya que se apunta una "migración de voto" que sería favorable al PP.

Miravete ha llamado la atención sobre "el desconocimiento de la situación" en el colectivo de encuestados de más de 65 años, quienes "opinan por la percepción y no por realidad", indicando que esta franja de edad "tiene el voto muy definido".

Por otra parte, Miravete ha observado que "las mujeres son más proclives a estar en contra del Gobierno, seis o siete puntos, y son más pragmáticas", de forma que "si no les afecta a su vida cotidiana como que les da igual", mientras que "el hombre es más visceral".

Por provincias hay muy poca diferencia de opinión, aunque sí se advierte cierto sesgo local en la provincia de Teruel por la presencia de la formación política Teruel Existe, de corte "transversal", lo que "distorsiona un poco" el conjunto.