Las 640 nuevas viviendas de alquiler en Miralbueno y Rosales costarán un máximo de 586 euros al mes

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ponen la primera piedra de una promoción de 640 viviendas de alquiler público en Miralbueno, ante la mirada del consejero de Vivienda, Octavio López. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reivindicado este lunes la colaboración público-privada y entre instituciones, que permitirá levantar 3.081 viviendas públicas en toda la Comunidad, como las 640 que se empiezan ahora a construir en los barrios zaragozanos de Miralbueno y Rosales del Canal, que tendrán un precio máximo de alquiler de 586 euros y sus inquilinos podrán recibir ayudas autonómicas para que su renta no supere el 30% de sus ingresos.

Azcón ha participado en el acto de colocación de la primera piedra de una de estas promociones, junto a la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca; el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y directivos de las empresas Urbania, Grupo Lobe y Sogeviso, encargadas de la construcción y de la gestión de estas futuras viviendas públicas de alquiler.

Los edificios se levantarán en terrenos que el Ayuntamiento ha cedido al Gobierno autonómico: 305 en la confluencia entre las calles Francisco Rallo Lahoz y Sergio López Saz, en Miralbueno; 143 en la calle Hipólito Lor, también en este barrio, y 192 entre las calles Tchaikovsky y Richard Strauss, en Rosales del Canal.

El presidente aragonés ha iniciado su intervención hablando de "proyecto histórico" a nivel local y regional: "Los que tenemos memoria sabemos que poner en marcha un proyecto de vivienda asequible de 640 viviendas es histórico, porque hay que remontarse a muchos años, a muchas décadas, para que un proyecto público impulsado por el Gobierno de Aragón y por el Ayuntamiento de Zaragoza se pusiera en funcionamiento".

FÓRMULAS QUE FUNCIONAN

Un proyecto, ha continuado, que está relacionado con que la vivienda es ahora "prioridad" para ambas instituciones y con que aplican "fórmulas de gestión que funcionan", además de la cooperación entre administraciones.

"No puedo decir lo mismo en el caso del Gobierno de España", ha lamentado tras agradecer la colaboración con los ayuntamientos de las tres capitales, exponiendo que, si el Ministerio de Vivienda quisiera colaborar aportando suelos, se podrían levantar otras 2.000 viviendas. "Pero por desgracia el Ministerio de Vivienda no busca que se construyan viviendas. Tiene otro tipo de intereses", ha apostillado.

Así, en las tres capitales provinciales, se ha optado por la fórmula de la concesión demanial, por la que suelos públicos se ponen a disposición de empresas para construir viviendas "en tiempo récord" y con un ahorro que ha estimado en el 25% de los costes. Ello permite, asimismo, que los suelos y los inmuebles reviertan en la Administración pasados 75 años.

"La fórmula que estamos aplicando en nuestra comunidad autónoma conjuga la viabilidad técnica de los proyectos, la viabilidad mercantil de los proyectos, con que haya un precio asequible en el que los jóvenes puedan adquirir esas viviendas", ha destacado.

El 80% de los beneficiarios de estas promociones serán jóvenes de entre 18 y 39 años, y no pagarán más del 30% de su sueldo de alquiler, ya que el Gobierno de Aragón establecerá ayudas en función de los ingresos, que oscilarán entre el 20 y el 40% del precio.

Estas ayudas se aplicarán según la tipología de la vivienda, fijando una renta mensual de entre 235 a 313 euros al mes en pisos de una habitación, de 352 a 470 euros en los de dos habitaciones y de 440 a 586 euros en los de tres, un precio "muy inferior" al de mercado actual en la ciudad de Zaragoza, ha asegurado Azcón.

A todo ello ha sumado la directriz aprobada por el Ejecutivo autonómico en febrero de 2024, que permite que suelos inicialmente pensados para equipamientos públicos, pero que llevan décadas sin ejecutarse, se puedan destinar a "las necesidades reales" actuales, que pasan por la vivienda.

MÁS DE 3.000 VIVIENDAS EN DOS AÑOS

Todo ello es lo que ha llevado a impulsar un total de 3.081 viviendas públicas en Aragón en menos de dos años, según ha afirmado el presidente: "Nunca en tan poco tiempo se habían impulsado tantas viviendas públicas", ha dicho, recordando que, a su llegada al Pignatelli, no es que no encontraran "ni un solo proyecto", es que no había "ni un solo papel". El objetivo, además, es poner en marcha otras 4.000 en esta legislatura.

Por último, el presidente autonómico ha recordado que, cuando él y la alcaldesa de Zaragoza firmaron en febrero de 2024 un documento para impulsar la política de vivienda en la ciudad, muchos les dijeron "no lo conseguiréis", pero "hoy miramos atrás y vemos que lo que prometimos lo estamos cumpliendo".

Ello ha propiciado que un primer lote, de 608 viviendas en el Actur y Valdespartera, esté finalizado en los primeros meses de 2027, y este segundo lo esté en el primer semestre del año siguiente.

OTRA FORMA DE HACER POLÍTICA

Por su parte, la alcaldesa ha comenzado responsabilizando al PSOE de los problemas en el acceso a la vivienda por su "intervencionismo" y la "falta de colaboración" con el resto de instituciones.

Frente a ello, ha elogiado la "forma diferente de hacer política" del Gobierno de Azcón, buscando "soluciones reales" para las personas y saliendo de la tradicional "judicialización" de los conflictos entre el Ejecutivo autonómico y el Consistorio zaragozano.

"Somos conscientes de que Zaragoza ha pasado de ser una ciudad donde los jóvenes se iban para buscar oportunidades profesionales fuera a ser una ciudad donde los jóvenes eligen quedarse a vivir y tienen oportunidades profesionales interesantes para desarrollar su proyecto de vida en la ciudad de Zaragoza", ha señalado Chueca, a lo que ha añadido que no sólo trabajan para que tengan proyectos profesionales, sino también una solución habitacional "a un precio razonable".

Un crecimiento, ha proseguido, que el Ayuntamiento plantea a través de "un crecimiento ordenado de la ciudad", porque tiene "una excelente calidad de vida y a un coste muy razonable y eso es lo que queremos seguir teniendo". Por ello, las nuevas promociones irán acompañadas de una dotación de equipamientos y servicios públicos.

Por ejemplo, en el caso de las viviendas situadas en la confluencia de las calles Rallo Lahoz y Sergio López Saz, en los suelos del antiguo Acuartelamiento de San Lamberto, se han dejado libres dos parcelas para equipamientos que suman más de 18.500 metros cuadrados. En el caso de Rosales de Canal, se han dejado más de 36.000 metros cuadrados.

Chueca ha concluido contraponiendo dos maneras de hacer política, la de quienes "buscan por delante de todo el rédito político o el enfrentamiento" y quienes buscan "la solución a los problemas" y "prometen, pero también actúan", como en el caso de estas 640 viviendas.

ALTAS CALIDADES

El directivo de la empresa Urbania Jeffrey Sújar ha ofrecido detalles técnicos sobre estas viviendas, que han recibido financiación de capital internacional porque el proyecto "demuestra que el sector público y el sector privado pueden colaborar, pueden colaborar de verdad, y cuando lo hacen el resultado genera impacto positivo para el ciudadano".

Ha dejado claro especialmente que estas viviendas no son "peores" ni "más baratas" y que tienen "las mismas calidades o incluso superiores a las viviendas libres". De hecho, ha estimado su precio en el mercado libre en torno a los 500.000 ó 600.000 euros.

Según Sújar, estarán construidas "bajo algunos de los estándares más exigentes", como el método 'Passive House', que permitirá tener un mejor nivel de aislamiento térmico y acústico, y una certificación internacional en materia de eficiencia energética, que permitirá reducir el gasto energético en calefacción y refrigeración entre el 75 y el 80%, manteniendo siempre una temperatura constante de entre 20 y 25 grados y sin corrientes de aire.

Del mismo modo, su sistema de ventilación mecánica continuo, con filtros de alta eficiencia que elimina humedad, ayudará a tener una experiencia de vida que "va a ser de las más elevadas".