El 70% de la plantilla del autobús urbano aprueba el preacuerdo con Avanza del convenio y Plan de Igualdad

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casi el 70 por ciento de los trabajadores del autobús urbano de Zaragoza, en concreto el 69,86 por ciento, ha votado a favor de que se firme el preacuerdo del convenio colectivo 2024-28 y el Plan de Igualdad, alcanzado con la dirección de Avanza la pasada semana en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).

Del total del censo, 1.304 trabajadores, han votado 909, que es el 69,71%, de los que 635 votos, han apoyado el preacuerdo, el 69,86%; mientras que en contra han votado 267 empelados, el 20,48%; en blanco ha habido 4 votos, el 0,31%; y nulos otros 3, que es el 0,23%.

Este es el resultado del referéndum vinculante que se ha llevado a cabo en las cocheras de Avanza a lo largo de este miércoles, hasta las 24.00 horas, después de una asamblea informativa que tuvo lugar el día anterior, y que supone la aplicación del citado preacuerdo alcanzado con la dirección de Avanza.

Con el refrendo de la plantilla se pone fin al proceso de negociación abierto en 2024, tras expirar el anterior convenio colectivo el 31 de diciembre de 2023; y conlleva la suspensión de los paros parciales previstos la próxima semana.

SUBIDA SALARIAL

El preacuerdo alcanzado en el SAMA recoge un incremento salarial del 0,75% para 2024, el 2,05%+IPC real del año en 2025; IPC real del año en 2026; IPC real del año en 2027; y 0,5%+IPC real del año en 2028.

Con efectos a partir del 1 de enero de cada año e aplicará el 85% de la previsión de FUNCAS de diciembre del año anterior sobre la variación del IPC del año siguiente. Cuando se constate oficialmente la cifra de cada año, se revisarán los salarios en la diferencia del aumento anual aplicado y el IPC real.

Las revisiones salariales, si proceden, se actualizarán y pagarán o descontarán en el mes de enero de cada año, sirviendo como base de cálculo para el incremento salarial pactado de cada año.

En 2025, de forma excepcional, se aplicará una subida provisional del IPC del 2% que se regularizará en enero de 2026 con los datos del IPC real. En caso de que FUNCAS deje de publicar la previsión del IPC la comisión paritaria determinará la nueva fuente.

En otro artículo, se acuerda un porcentaje en las diferentes categorías de taller. En la categoría C se sumará un máximo del 10% total; en la B un mínimo del 40% del total; y en la A un mínimo del 50% del total.

El texto recoge que desde el 1 de enero de 2027 la jornada laboral de trabajo efectivo será de 1.664 horas y 57 minutos, con una jornada diaria de 7 horas y 49 minutos. Desde el 1 de enero de 2028 serán 1.657 horas y 8 minutos con una jornada diaria también de 7 horas y 49 minutos, lo que supone 1 día de reducción de jornada en 2027 y otro en 2028.

REGISTRO AUTOMÁTICO

Para los conductores perceptores que realicen su jornada partida se establecerá un sistema de registro automático de los excesos de jornada en el punto de relevo planificado, comparando la hora y minutos de paso real por dicha parada con el horario teórico planificado.

Este sistema registrará para su abono como horas extras o acumulación para días de descanso adicionales, los excesos superiores a 2 minutos con un límite de 20 minutos.

Para la finalización de los servicios en cocheras se implementará un sistema de registro de la hora de paso tras repostar combustible --en su caso-- y tras el lavadero, por el que deberán circular todos los vehículos que finalicen su jornada.

Se considerará como final de jornada diario para su abono o acumulación la hora y minutos a los que el vehículo pase dicho sistema más un minuto con el objetivo de que se pueda estacionar el autobús en la plaza adecuada.

Otro punto atañe a los permisos retribuidos que como máximo serán de hasta cinco días siempre que se mantenga el hecho causante por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica con y sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta en segundo grado de consanguinidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella.

En caso de hospitalización o reposo domiciliario, se podrá solicitar el permiso con posterioridad al hecho causante y dentro del periodo en el que continúa la hospitalización o reposo domiciliario.