8M.- Mayte Pérez dice que "no podemos dar un paso atrás" y alerta contra las "ideas retrógradas"

ZARAGOZA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha afirmado este lunes, 8 de marzo, que "no podemos dar un paso atrás" en la lucha por la igualdad de género y ha alertado de "los riesgos de dar cauces a las ideas retrógradas, que han empezado otra vez a tener sitio" en espacios institucionales y de otros órdenes.

Pérez ha tomado la palabra en un breve acto institucional celebrado por el Gobierno de Aragón en Patio Este del Edificio Pignatelli, al que han asistido el presidente, Javier Lambán, y todos los consejeros, a excepción del vicepresidente y titular de Industria, Arturo Aliaga, convaleciente de una intervención quirúrgica.

"Hemos dado pasos hacia la igualdad", ha recalcado la consejera de Presidencia. Mayte Pérez ha recordado que la zaragozana Pilar Palomero ha triunfado el sábado pasado en los 35 Premios Goya del cine español con su película 'Las niñas', junto con Daniela Cajías, primera mujer en obtener el Premio Goya a la Mejor Fotografía. Palomero "nos ha transmitido muchas lecciones", ha añadido.

Ha llamado la atención sobre "las cargas desproporcionadas que soportamos" las mujeres y la "importancia esencial" de la contribución de las mujeres a acabar con la crisis global derivada de la pandemia de la COVID-19, tras lo que ha defendido "un futuro igualitario", lo que exige la participación de las mujeres en la vida pública y la igualdad en la toma de decisiones.

La consejera ha hecho notar que el número de parlamentarias se ha duplicado en los últimos 20 años, pero aún representan solamente el 25 por ciento del total. También ha dicho que "en Aragón estamos mejor, somos un ejemplo".

En su intervención, Pérez ha precisado que el Pignatelli, sede desde hace 40 años del Gobierno regional, fue escenario de "la represión y la crueldad" ya que en el mismo lugar eran recluídos "quienes molestaban fuera a las clases acomodadas". Bajo el jardín donde se ha celebrado el acto, "fueron encarceladas muchas personas, la mayoría de ellas mujeres de etnia gitana", ha lamentado.

Posteriormente, fue el Hogar Pignatelli, sustentado por la Diputación Provincial de Zaragoza, donde residían niños huérfanos. Entonces se formaba a las varones en oficios como sastres, pintores tipógrafos y "ellas eran educadas para crearles hábitos de educación religiosa y en áreas domésticas".

UNA SOCIEDAD MÁS IGUALITARIA

La directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM)), María Goikoetxea, ha expresado que "este año, más que ninguno otro antes, es necesario conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer".

Este es "un día de reivindicación, para recordar los derechos que poco a poco se han ido conquistando para construir una sociedad mucho más igualitaria, para ensalzar a las mujeres que, siglo tras siglo, han sido capaces de romper con las normas establecidas".

Goikoetxea ha dicho que "la triple crisis que nos azota --sanitaria, económica y social-- ha evidenciado que las tareas de sostenimiento de la vida son esenciales para el desarrollo de las sociedades", siendo "unas labores relacionadas con los cuidados que son ejercidas mayoritariamente por mujeres y que, además, muchas veces desempeñan en condiciones de precariedad".

En palabras de la directora del IAM, "la pandemia ha demostrado que los cuidados deben ser el centro de la construcción de las políticas públicas, como señalan los movimientos feministas desde hace décadas".

"Las mujeres han sido el baluarte que ha mantenido en pie a esta sociedad frente al coronavirus: empleadas del hogar, cajeras, sanitarias, peluqueras, trabajadoras sociales y tantas otras profesionales que han estado en primera línea. Darse cuenta de esto y hacerlo visible es un paso fundamental para que la lucha feminista sea compartida y practicada cada día", ha manifestado.

María Goikoetxea ha indicado que "hoy deberíamos llenar las calles, recordar todo lo logrado en las últimas décadas, reivindicar ante el mundo los derechos de una mitad de la población que no quiere ser valiente: quiere ser libre, pero la situación sanitaria nos obliga a ser creativas".

"Es una cuestión de responsabilidad, sin embargo, que no nos manifestemos", lo que "no puede ocultar la existencia de una corriente que quiere ningunear o directamente criminalizar el movimiento feminista", algo que "no vamos a tolerar: nos tendrán a todas y a todos enfrente" ya que "la sociedad aragonesa nunca aceptará que demos un solo paso atrás en la lucha por conseguir no ya que la igualdad sea un derecho, sino que se convierta en un hecho".

La directora del IAM ha dejado claro que "la nuestra no es una lucha de géneros, sino por lograr que las mujeres lleguemos a conseguir todo lo que nuestras capacidades nos permitan lograr, sin esa mochila de trabas históricas que hemos soportado sobre nuestras espaldas".

"La campaña del 8-M en Aragón está precisamente marcada por el reconocimiento de la memoria colectiva de las mujeres", ha subrayado, animando a "gritar bien alto que hoy somos lo que somos gracias a la lucha de tantas y tantas mujeres, que lucharon decididamente por avanzar, por crecer, por ocupar ese lugar que les correspondía".

"Algunas lo pagaron con su propia vida. Como María Domínguez, primera alcaldesa de la II República. Feminista, socialista, firme defensora de la educación de la mujer y del medio rural y alcaldesa de Gallur, en la provincia de Zaragoza", quien "fue indiscutiblemente una pionera, una mujer que abrió caminos", ha ejemplificado, mencionando, asimismo, a "María Moliner, Josefa Amar, Raquel Meller o Amparo Poch; mujeres con empuje, decisión y talento", como también Pilar Palomero.

"Hoy, Aragón es una comunidad que avanza de manera imparable, con libertad y justicia, gracias a todas y cada una de ellas", ha concluido.