Abascal ve "egoísmo" del PP por convocar elecciones en Extremadura y Aragón en vez de centrarse en "echar" a Sánchez

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en declaraciones a los medios en Almaraz (Cáceres) - VOX

ALMARAZ (CÁCERES)/ZARAGOZA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha lamentado el "egoísmo" del PP por convocar adelantos electorales en Extremadura y Aragón en vez de estar centrados, ha dicho, en "echar" al socialista Pedro Sánchez del poder.

Así, ha considerado que el adelanto electoral en Aragón "demuestra lo mismo" que ha ocurrido en Extremadura, en concreto, "la incapacidad de Guardiola por un lado, la incapacidad de Azcón, por otro, para llegar a un acuerdo con Vox y sobre todo el egoísmo de ambos", porque a su juicio habría que estar centrados ahora en "echar" a Pedro Sánchez del gobierno.

"En estos momentos teníamos que estar todos centrados en ver cómo echamos a Pedro Sánchez y no en unas elecciones regionales en Extremadura ni en Aragón que podrían haberse resuelto con un acuerdo igual que el de la Comunidad Valenciana", ha remarcado Abascal.

En este punto, se ha preguntado "¿por qué el Partido Popular de Aragón y el de Extremadura no han querido un acuerdo sobre las bases que exigía (Vox) en contra del fanatismo verde, en contra de la invasión migratoria, en contra de la dictadura de género?"; y él mismo ha respondido que se debe a que "comparten las políticas socialistas".

"Pues francamente, lo tengo bastante claro, porque comparten las políticas socialistas. ¿Por qué se ha sido posible en Valencia? Pues porque el Partido Popular ya no es un partido nacional, es una suma de partidos autonómicos y en cada sitio deciden una cosa", ha añadido a preguntas de los medios este lunes en Almaraz (Cáceres), en el marco de una visita dentro de la campaña electoral en Extremadura del 21D.

Frente a ello, ha recordado que Vox es "un partido nacional"; y ha añadido que esa circunstancia de que el PP "ya no es un partido nacional", a su juicio, "dificulta los acuerdos para el PP". "Pero ellos son los que tienen la responsabilidad y los que tendrán que explicarse a la gente", ha remarcado.

RESPUESTA A GUARDIOLA Y EL MACHISMO

Por otra parte, preguntado también sobre las alusiones de la 'popular' María Guardiola al supuesto machismo en Vox, Santiago Abascal ha subrayado que ni les importa ni definen a su partido.

"Los insultos que nos lanza tanto la izquierda, el candidato colocador del hermano de Pedro Sánchez (en alusión a Miguel Ángel Gallardo), como la señora Guardiola, llamándonos machistas, ni nos importan, ni nos asustan, ni nos definen. Son ellos los que tienen que dar explicaciones", ha apuntado.

En este punto, ha señalado también que las mujeres que están viendo cómo "se archivan o se tapan denuncias de acoso dentro del PSOE" pueden "contar" con Vox.

"Yo el mensaje que enviaría a todas esas mujeres que están viendo cómo se archivan o se tapan esas denuncias de acoso dentro del Partido Socialista, es que pueden contar con nosotros, que nosotros estamos dispuestos a llevar esas denuncias a los tribunales y a darles respaldo si es necesario", ha refrendado.

"Igual que respaldamos al conjunto de las mujeres españolas frente al aumento de la criminalidad sexual, frente a la importación de delincuentes de otros países que piensan que la mujer es un ser inferior, frente a la importación de religiones fanáticas que piensan que se puede encarcelar a la mujer bajo una tela, no estamos dispuestos a aceptar eso de ninguna manera", ha añadido.

ENCUESTAS

Finalmente, sobre las encuestas electorales en Extremadura, Abascal ha confiado en que Vox va a obtener "un gran espaldarazo" en los comicios del 21D y en que el suyo va a ser el partido que "más" crezca.

"Un buen resultado sería ganar las elecciones, pero nosotros además de ambiciosos somos gente prudente y lo que esperamos es un gran espaldarazo, crecer y que Vox sea el partido que más vaya a crecer en estas elecciones, no dudamos de que va a ser así", ha afirmado.

En este sentido, ha indicado que espera poder seguir acampañando al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle, durante esta última semana de campaña elctoral en Extremadura, para tratar de ayudar a seguir haciendo llegar el "mensaje" de su partido a la ciudadanía.

Así, en cuanto a los últimos días de campaña en sí, ha dicho que espera que, "más allá de la pelea política", los extremeños puedan conocer que en Vox están "preocupados por los problemas reales de los españoles", y que quieren que "el campo pueda ser próspero, que las familias que trabajan en el campo encuentren sucesión generacional, que los agricultores y los ganaderos no se convierta en oficinistas por el exceso de burocracia, ni sean criminalizados por el fanatismo verde".

"Esperamos que no sean cerradas centrales nucleares como ésta (de Almaraz) que dan trabajo a tanta gente. Esperamos que los españoles podamos algún día llegar a la soberanía energética con todas las fuentes de energía que tenemos", ha añadido.

"Esperamos que haya seguridad en las calles y que haya cada vez un mejor acceso a la vivienda, que en estos momentos se ha convertido en un bien imposible para la mayor parte de los jóvenes que ni siquiera pueden formar una familia", ha indicado.

"Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Más allá de los discursos y los debates políticos y a veces las discusiones pequeñas que la gente no entiende", ha subrayado el líder de Vox.