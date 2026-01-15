Abascal (Vox) tilda de "politiquería barata" la apuesta de Azcón por un Gobierno fuerte

El presidente de Vox, Santiago Abascal. - VOX.

ZARAGOZA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal ha tildado de "mierda" y "politiquería barata" la apuesta del presidente del Gobierno de Aragón y líder regional del PP, Jorge Azcón, por "la gestión y un Gobierno fuerte" y ha aseverado que Vox no tiene capacidad para "traicionar a la gente".

En su intervención en un mitin de precampaña celebrado en el Teatro de la Villa de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), Abascal ha preguntado cómo se va a liberalizar el suelo, qué va a hacer el Gobierno para proteger a las mujeres, y qué se va a hacer para "acabar con la dictadura climática", con Mercosur, llamando la atención sobre "la neolengua" de PP y PSOE que "nos adormila".

El presidente de Vox ha apostado por "cambiar las cosas, lo que no está pasando en España desde hace tiempo porque están unos y otros, pero no cambian las políticas porque son exactamente las mismas desde hace 40 años; da igual de lo que hablemos, lo votan todo en Bruselas, luego hacen como que se pelean y son los mismos en las maneras, incluso en la corrupción", reclamando "un cambio de 180 grados en la política española".

Ha destacado que en el Gobierno de España "hay una mafia corrupta" y el PP dice que "hay que respetar a la presidencia del Gobierno", cuando "la foto que vamos a ver es la de la Policía Judicial llamando a las puertas de La Moncloa para exigir el pasaporte" a la mujer del presidente, Pedro Sánchez, pero "creen que lo de los jueces no va con ellos".

"La foto de la política española es la mafia de Sánchez y la de Feijóo, flojeando, yendo a La Moncloa", ha expresado, dejando claro que Vox no respeta a la presidencia del Gobierno mientras Pedro Sánchez ocupe este cargo, oponiéndose a "este sistema de corrupción, mentira y palabrería hueca".

"No queremos formar parte de la estafa bipartidista", ha continuado Abascal, quien ha defendido la salida de Vox del Gobierno de Aragón en 2024 por el reparto de menores migrantes no acompañados "mientras muchos jóvenes aragoneses tienen que abandonar su región".

Ha prometido utilizar los votos "para cambiar las políticas" y ha garantizado que Vox hablará "de los problemas reales" para "cambiar las cosas" y ha manifestado: "Nos gustaría tener el cincuenta por ciento de los votos, pero decimos muchas cosas que son incómodas". "Vamos a estar de acuerdo en lo esencial". "Nos vamos a dejar la piel por cambiar todo eso", ha añadido.

El presidente de Vox dicho también que TVE es "una basura infecta" que habla de Groenlandia, pero no de Irán, y la soberanía del Sáhara "les importa un bledo", y "ahora vamos a juzgar a Adolfo Suárez y a Julio Iglesias, pero de los acosadores del PSOE nada", ha continuado.

Santiago Abascal ha asegurado que las políticas de igualdad de género y contra el cambio climático las han traído de la UE el PP y el PSOE, señalando que "aquí había cuatro partidos y todos se han corrompido hasta las trancas y no piensan distinto en nada" de forma que "no hay alternancia en el poder" y "esa es la fotografía de España".

ELECCIONES EN ARAGÓN

Ha aseverado que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "ha convocado unas elecciones que no tenía que convocar porque no tocaba" y ha rechazado las propuestas de Vox de devolver a los menores migrantes no acompañados.

De este colectivo ha dicho que "cuando vienen de Marruecos directamente hay un secuestro que permite que esos niños se queden aquí y después cuando cumplen los 18 años, si es que no los tienen porque han llegado ya mintiendo, vaguen por las calles y se dediquen a lo que se dedican muchos de ellos, a robar y a violar porque entienden que las mujeres son meros objetos. Y esa es la maldita realidad que demuestran los datos del Ministerio de Interior del señor Marlaska, aunque lo nieguen".

VIVIR DEL "ZASCA"

El candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha intervenido para asegurar que "no es verdad que las Cinco Villas --feudo histórico del PSOE-- sean de izquierdas: Sois de sentido común".

Ha preguntado a "la izquierda caviar" y al PP de Jorge Azcón qué es la señora Alegria, no es más que una sicario de Sánchez, un loro de repetición. Y Azcón "salió corriendo a unirse" a las críticas del PSOE. Además, ha preguntado "cuál es el PSOE bueno", asegurando que a ambas formaciones "se les acaba el chollo".

"No tenemos por qué competir con las porquerías de terceros países", ha afirmado en referencia al acuerdo UE-Mercosur, considerando que "nuestros problemas no son sus problemas", los de PP y PSOE, sino que "viven del zasca, del chascarrillo", lo que ha opuesto a la defensa del "sentido común", alertando de "la injusticia" de las leyes contra la violencia de género, también de "los trámites burocráticos" que tienen que realizar los agricultores.

"En Bruselas y Aragón votan el 90% de las cosas juntos", ha continuado Nolasco, quien ha lamentado la concesión a "un terrorista" de un reconocimiento del Ayuntamiento de Zaragoza, en alusión a la concesión en 2025 del título de hijo predilecto al presidente de la Casa Palestina. "No nos van a callar ni nos van a meter miedo seguiremos luchando contra la islamización de España y la inmigración ilegal", ha remarcado.

Nolasco ha subrayado que el PP "no ha querido pactar lo que se ha hecho en Valencia", en alusión a los presupuestos autonómicos, lamentando la "disociación" y "el trilerismo político" del PP, tras lo que ha recordado que Vox ha presentado una querella contra la empresa Sumelzo, S.A., por las adjudicaciones de la Administración.

El candidato de Vox ha dicho que en Francia se cometen cien violaciones al día, "un tema gravísimo", aseverando que "Aragón y España van camino de eso", pero a PP y PSOE "les da igual" la seguridad ciudadana: "Vamos a empezar a cambiar esto, a abrir luz al final del túnel", ha prometido.

REGANTES DE BARDENAS

El cabeza de lista por Zaragoza, Santiago Morón, ha aludido a los afectados por el cambio del sistema de riego del canal de riegos de Bardenas, "más de 400 familias que están sufriendo las políticas de regadío de PP y PSOE", señalando que el PSOE, "apoyado por grandes terratenientes, les obligó a asumir una deuda que no pueden asumir y que, incluso, dejarían para sus hijos", de forma que "estas tierras se están malvendiendo a fondos de inversión y grandes terratenientes que las quieren para especular con los derechos de CO2", mientras que el PP ha dado "carpetazo" al asunto y ha hecho "oídos sordos" a las críticas de Vox.

Ha rechazado "las políticas de fanatismo climático que comparten PP y PSOE" y ha emplazado al PSOE a "recrecer Yesa de una puñetera vez y dejar de derribar embalses".

Morón ha criticado las subvenciones del Gobierno de Aragón de Jorge Azcón a sindicatos y organizaciones patronales, también la publicidad institucional y el gasto en la lucha contra el cambio climático y en cooperación al desarrollo, mientras "el campo aragonés está abandonado por las políticas del PP y el PSOE", extendiendo su crítica a los recortes de la PAC y los acuerdos de Mercosur y con Marruecos, apostando por "ayudar a estas familias y mantener vivo el campo español".

