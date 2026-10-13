Abengochea (IU) destaca "la coherencia" de Colau y "el consenso" que concita en el Frente Amplio

Archivo - Marta Abengochea. - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora geneal de IU Aragón y diputada autonómica, Marta Abengochea, ha destacado este martes "la coherencia" de Ada Colau y "el consenso" que concita en el Frente Amplio, del que será cabeza de lista en las elecciones generales del 29 de noviembre.

En declaraciones a Europa Press, Abengochea ha considerado que la elección de Colau como candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno de España "es una buena noticia".

Ha realzado que Colau "es un referente" en las políticas de vivienda por su trayectoria, de forma que "es muy buena candidata" para abordar este asunto, "la principal preocupación que está viviendo este país".

Abengochea ha hecho notar que Ada Colau tiene "solvencia política" y, además, "vive como piensa", lo que denota "la coherencia que ha tenido siempre" y "que no ha tenido ese ego para estar sentada en un puesto" y situar su cargo "por encima de la lucha política".

PROGRAMA

En el Frente Amplio "se va a pactar un programa de proyecto de país en el que estamos todos en la misma línea", de manera que "no va a haber problema", ha continuado la diputada de IU Aragón, quien ha comentado que la política de vivienda será uno de los ejes del programa electoral para "atender a la ciudadanía que se ha tirado a las calles".

"Toca ver si hay más organizaciones que se suman a ese Frente Amplio para que haya una única papeleta", que es "la única oportunidad para frenar el hipotético Gobierno de la derecha y la ultraderecha".

"Sigue tendida la mano" a Podemos para que se incorpore al Frente Amplio, ha dicho Abengochea, quien ha exigido "que las conversaciones sean humanas, sentados cara a cara y no a través de los medios", insistiendo en que "hasta el último momento la mano está tendida" para ir todos "remando a una".

Marta Abengochea cree que "puede haber un vuelco" en las elecciones generales del 29 de noviembre y que "la movilización por la vivienda puede llevar a una removilización en las calles por los derechos de la clase trabajadora y ante el peligroso retroceso democrático".

Ha recalcado que "los escaños no son un fin en sí mismo, ni entrar al Gobierno", sino que el Frente Amplio "tiene que dar soluciones a los problemas de la gente", tras lo que ha considerado que los decretos sobre vivienda han sido "insuficientes", pero "han respondido mucho mejor a lo que teníamos hace unos meses".

"Otra cosa es que estemos a la altura y con responsabilidad política y, si toca remar para que haya un Gobierno que frene a las derechas, lo hacemos por responsabilidad".

"Para transformar y dar respuesta a las demandas ciudadanas hace falta seguir organizadas y movilizadas en las calles", ha manifestado Abengochea, quien ha concluido afirmando: "Nosotras ocupamos espacios institucionales por responsabilidad, nuestra línea política siempre es la misma".