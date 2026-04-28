Abengochea (IU): "El discurso de Azcón es el de una persona vencida, sometida a los dictados de Vox"

La portavoz de IU en las Cortes de Aragón, Marta Abengochea. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, Marta Abengochea, ha indicado este martes, tras la intervención del presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, en la primera sesión del debate de investidura, que "hemos asistido a un discurso de investidura en un tono de perfil muy bajo, de persona vencida, sometida a los dictados de Vox completamente, que dice más por lo que no dice que por lo que dice".

A juicio de Abengochea, Jorge Azcón "ha hecho un discurso muy de clase, muy de defender las clases privilegiadas, muy como siempre triunfalista, más de lo mismo, datos maquillados, titulares de ciencia ficción. Sin embargo, lo interesante ha sido tanto el tono de esquivar y de ocultar como lo que verdaderamente no ha dicho, como las ausencias".

En este punto, la diputada ha hecho referencia a que hoy es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. "No hay ni una sola mención en el pacto, en el discurso de investidura sobre la sinestralidad laboral, ni sobre condiciones laborales dignas, solo hay beneficios fiscales para las multinacionales, para las grandes empresas, que ahí sí que no aplica esa prioridad nacional, que por cierto ha nombrado una única vez, siendo que es el principio que sostiene y que vertebra todo el pacto con Vox, esa institucionalización del racismo y de la discriminación".

Marta Abengochea ha aseverado que "no sabemos cómo se va a poder concretar todas esas bajadas fiscales anunciadas con un aumento en los presupuestos, o es el milagro de los panes y los peces o es imposible. Es un pacto y un discurso que no concreta, no se sabe cómo va a hacer todas las cosas que dice que va a hacer, que por otro lado ya han estado gobernando, en algunos momentos parecía que no hubieran gobernado y que venían a innovar o a mejorar las cosas".

En esencia, ha agregado "son más de lo mismo políticas neoliberales, aún más salvajes si se quiere, más agravadas, que en eso el PP está cómodo porque tanto Vox como el PP tienen en la práctica ese aumento de la desigualdad, ese discurso de privilegiar a las oligarquías, a las multinacionales frente a la clase trabajadora".

Para IU, "lo preocupante es que PP-Vox instalan, se concrete o no, ese discurso racista, intentan institucionalizar ese discurso racista para crear el clima propicio para que después, poco a poco, y cuando lleguen a las generales puedan meter mano a las leyes que de verdad no sostienen a la redistribución, a los marcos de convivencia por los cuales nos sostenemos todos y todas y podemos tener vidas dignas".

Abengochea ha avanzado que "vamos a estar enfrente desde nuestra humilde posición en el Parlamento, también desde la fuerza que nos da estar en todos los espacios de organización y en las calles. Va a ser una legislatura que quizá vaya a ser complicada para las clases trabajadoras y la mayoría social, aunque hoy día y ahora mismo está siendo muy complicada también para el propio PP".