Cómo secar y guardar las toallas para que no huelan a humedad - MICHIEL VAN KAAM - UNSPLASH

MADRID 13 (EUROPA PRESS)

Los cuartos de baño son lugares proclives a acumular olores desagradables, suciedad y humedad. Pese a limpiarlos a menudo y usar ambientadores, hay un factor que es difícil de combatir: la humedad.

Especialmente para las toallas, puede ser complicado eliminar el olor a humedad antes de que se tenga que volver a usar, algo que se agrava en casas pequeñas con ventilación limitada. Sin embargo, hay algunos consejos que pueden ayudar a evitar que retengan humedad y a espantar el olor una vez que haya aparecido.

¿POR QUÉ HUELEN LAS TOALLAS A HUMEDAD?

Una de las principales razones es porque no se han dejado secar por completo. En los baños particularmente pequeños o con un sistema de ventilación insuficiente, la humedad acumulada en el aire suele ser absorbida por las fibras de la toalla y dificulta su secado, de acuerdo con información divulgada por el equipo de expertos de la empresa de productos de limpieza Sanytol.

En los armarios, puede haber este mismo problema. Si se doblan las toallas antes de dejarlas secar por completo, se puede crear un ambiente que fomenta la proliferación de las bacterias responsables de los olores a humedad.

Además, es importante limpiar las toallas frecuentemente y secarlas inmediatamente después de su lavado. Dejarlas en el tambor antes de guardarlas o usarlas crea un ambiente húmedo que puede generar olores desagradables.

¿CÓMO SE DEBERÍAN GUARDAR?

Ante todo, se deben abrir las ventanas del cuarto de baño y ventilar la habitación después de cada ducha. En el caso de que la humedad sea significativa, se puede emplear un deshumidificador o productos antihumedad para ayudar a refrescar el baño.

Para aquellos que no tienen barras para colgar las toallas o cuyo baño acumula mucha humedad, puede ser mejor opción secarlas en otra habitación o en el exterior. Durante el invierno, se puede dejar sobre un radiador y en verano, se aconseja secarla al sol.

Además, se debe evitar colgarlas detrás de la puerta del cuarto de baño porque es una zona que concentra la humedad, ya que no corre aire entre la puerta y la pared, de acuerdo con los consejos de los especialistas en textiles del hogar Burrito Blanco.

Para evitar la acumulación de olores después de su lavado y al guardarlas en un armario, es importante contar con un producto antihumedad como una bolsa, tarjeta o recipiente. Sin embargo, una alternativa económica y casera es llenar una bolsa de tela con arroz y cambiar su contenido cada 15 días; el arroz ayuda a absorber el agua de los ambientes pequeños y cerrados.

¿CÓMO SE PUEDE QUITAR EL MAL OLOR NATURALMENTE?

Para eliminar el olor de humedad de las toallas, a veces un lavado normal no es suficiente. Por ello, los especialistas de Burrito Blanco recomiendan usar vinagre blanco en la lavadora para ayudar a contrarrestar las bacterias y neutralizar el olor. Basta con incorporar una taza de vinagre durante un programa de prelavado.

No obstante, en el caso de que no se quiera meter vinagre en la lavadora, también se pueden dejar las toallas a remojo con una taza de vinagre diluida en agua caliente durante unos minutos y entonces lavarlas. Si esto no es suficiente, los especialistas aconsejan hacer un segundo lavado con agua caliente, pero en lugar de volver a añadir vinagre, se utilizan 125 gramos de bicarbonato.