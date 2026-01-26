Abengochea (IU-Sumar) propone una Ley de Vivienda en Aragón que garantice el derecho a techo y frene la especulación

La candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar a las elecciones del 8F, Marta Abengochea, junto compañeros de candidatura como Álvario Sanz y Jesús García Usón, en la calle Predicadores este lunes para presentar propuestas para la crisis de vivienda. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, ha reclamado la aprobación de una Ley de Vivienda en Aragón que garantice el derecho de los ciudadanos a tener un techo y que sea capaz de frenar la especulación que agrava una crisis de acceso para la que la coalición propone el cumplimiento de la ley estatal y la declaración de zonas tensionadas, topar el precio de los alquileres, movilizar las viviendas vacías y fomentar la rehabilitación.

"Tenemos que hacer políticas valientes que intervengan el mercado de la vivienda, que garanticen alquileres asequibles y no imposibles, como lo que estamos viendo, y a los que puedan acceder la gente joven y también la clase trabajadora, la mayoría social", ha defendido.

Abengochea, junto a los números dos y seis de la lista de la coalición de izquierdas por la provincia de Zaragoza, Álvaro Sanz y Jesús García Usón, respectivamente, ha comparecido ante los medios de comunicación en la calle Predicadores de Zaragoza, "un ejemplo claro, ha lamentado, de cómo la gentrificación está expulsando a los vecinos de los barrios, del abuso en los alquileres, la especulación de los fondos buitre y la nula voluntad de regular los alquileres, y los pisos turísticos".

Un problema que, ha advertido, "que sufre todo Aragón, no sólo la juventud, también la clase trabajadora, y que está provocando que se vacíen nuestras calles".

La cabeza de lista de la coalición ha recordado que el derecho a la vivienda está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Social Europea y la Constitución Española, pero "las políticas públicas tratan la vivienda como un simple objeto de mercado, priorizando la propiedad privada y abandonando la construcción de vivienda social".

Abengochea Sumar ha criticado la ausencia de una Ley de Vivienda autonómica en Aragón y ha señalado que "las políticas liberales han favorecido la concentración de la propiedad y el negocio inmobiliario, en lugar de garantizar el acceso a la vivienda para la mayoría social".

Aragón, según ha expuesto, se sitúa a la cola de Europa en vivienda social, con solo un 2,5%, y a esto hay que añadir que el precio de la vivienda ha subido un 58% mientras los salarios apenas un 17%, lo que, para Abengochea, "agrava la vulnerabilidad de las familias trabajadoras".

Por su parte, Jesús García Usón ha criticado que el gasto público en vivienda en Aragón es de los más bajos de Europa (0,1% del PIB) y que las ayudas han beneficiado más al sector inmobiliario que a las personas.

Además, los fondos estatales y autonómicos no han revertido la situación, y en la Comunidad no se han implementado programas clave para personas vulnerables, mayores o con discapacidad.

El candidato de la coalición también ha alertado sobre la tendencia a vender vivienda pública a fondos buitre y la falta de control sobre las viviendas turísticas, que encarecen el mercado residencial.

Por ello, Abengochea ha llamado a situar la vivienda "en el centro" como "un derecho y no como un negocio" con la aprobación y desarrollo de la ley autonómica, para la que ha recordado que su formación presentó "muchísimas enmiendas".

Además, ha instado a aprobar igualmente una ley de rehabilitación "y movilizar viviendas vacías que son necesarias para ampliar ese parque de vivienda pública".

La candidata Marta Abengochea ha abogado también por "blindar" el parque público de viviendas de protección oficial, tanto el de compra como el de alquiler. "Pero no puede ser que la solución a este problema de la vivienda sea seguir dando dinero a las promotoras o perdonar los impuestos de la compra de la vivienda".

En su opinión, el Gobierno de Azcón se ha limitado a favorecer a las promotoras y a la especulación. Su propuesta de "power point + vivienda" se ha sostenido gracias a los fondos del Plan Estatal, "que ni siquiera está siendo capaz de ejecutar", ha criticado Abengochea. De hecho, ha aseverado, el programa de vivienda financiado con fondos de recuperación presenta el nivel de ejecución más bajo del Gobierno de Aragón ya que en noviembre no alcanzaba ni el 20%.

En ese sentido, y frente a las propuestas de construir viviendas por miles y bajar los impuestos para su compra, la líder de Izquierda Unida-Movimiento Sumar no se ha cerrado a ampliar el parque público de vivienda "allí donde sea necesario", pero siempre que sea "protegida" y "blindada de por vida", con alquileres "que la gente pueda pagar".

"Lo que no puede ser es construir VPO para alquileres que llaman asequibles, en suelos que, además, muchas veces son dotacionales y que necesitan los barrios, y con minipisos de 35 metros por los cuales van a cobrar 600, 700, 800 euros, y en los que las promotoras, pasados los primeros años, van a poder especular y seguir aumentando los precios. Nosotras estamos totalmente en contra de ese modelo", ha establecido la candidata de IU-Movimiento Sumar.

UN AMPLIO CONJUNTO DE PROPUESTAS

Además, ha insistido en la necesidad de "movilizar" las viviendas vacías, "desincentivar" que la gente tenga viviendas cerradas sin ponerlas en el mercado, "topar" los precios del alquiler "dejar de permitir que los fondos buitre compren vivienda para especular" y también rehabilitar viviendas.

Un conjunto de medidas porque, ha advertido, "no podemos poner el foco solo en construir y construir para que el dinero se lo sigan llevando siempre los mismos".

La coalición también insta a regular las viviendas de uso turístico en zonas tensionadas, expropiar en casos de fraude o mantenimiento de viviendas públicas desocupadas, y destinar hasta el 1% del presupuesto autonómico a políticas de vivienda pública.

Entre sus propuestas destacan también la creación de un parque público de vivienda en alquiler, el impulso de políticas específicas para el cooperativismo en cesión de uso, la inclusión de la vivienda como necesidad básica en la normativa de Servicios Sociales, la prevención de desahucios y la concesión de subvenciones a la eficiencia energética para familias vulnerables.

EN LA ESCUELA PÚBLICA NO OCURRIRÍA

La candidata de Izquierda Unida-Movimiento Sumar también se ha referido a pregunta de los medios de comunicación al acto de una fundación franquista en un colegio concertado de Zaragoza y a la denuncia presentada este lunes por la líder de Podemos-Alianza Verde, María Goikoetxea, ante la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática por un acto que a su juicio sigue siendo posible por la "cobardía" del Gobierno central de PSOE y Sumar de no aplicar la Ley de Memoria Democrática.

Abengochea ha atribuido esa declaración al momento actual de plena campaña electoral y se ha centrado en criticar la cesión de espacios educativos para actos como el denunciado por ser "absolutamente contrarios a cualquier principio y valor democrático, así como a las leyes de memoria", que, en el caso de Aragón, fue derogada por el PP, con Vox como asociado, nada más llegar al Gobierno.

"Obviamente las leyes de memoria hay que cumplirlas, aquí las tenemos que recuperar y no solamente podemos poner las medidas en el papel, luego hay que aplicarlas", ha sostenido Abengochea, quien ha añadido que "lo que tenemos que hacer es dejar de dar dinero a mansalva a la concertada, revertir el modelo de concertación del bachiller y de las escuelas 0-3 años y poner el foco en la escuela pública, que es la que garantiza que estas cosas no pasen porque garantiza la laicidad, la universalidad, la calidad y la que nos iguala a todos en oportunidades", ha concluido.