Abierta la matrícula para las 10 plazas del nuevo curso de Escuela de Pastoreo de Aragón, con el impulso de la DPH

Escuela de Pastoreo de Aragón - DPH

HUESCA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La matrícula para el nuevo curso en La Estiva, que comenzará el próximo 24 de febrero, se puede formalizar hasta el domingo 1 de febrero y hay un total de 10 plazas ofertadas.

La Estiva es la única escuela de pastoreo que existe en Aragón y que en cinco años de historia ya ha formado en su sede, en San Juan de Plan, a más de 50 pastores.

La Diputación Provincial de Huesca (DPH), como principal financiadora del proyecto desde sus inicios tras la pandemia, mantiene un apoyo determinante para su desarrollo, contribuyendo a que el alumnado pueda acceder a una formación intensiva con estancias formativas y condiciones logísticas adecuadas.

El objetivo es "reforzar el relevo generacional, la profesionalización del sector y la actividad económica vinculada a la ganadería extensiva, con impacto directo en la zona, el paisaje y la vida en el valle de Chistau", ha señalado el responsable del área de Desarrollo de la DPH, José Cebollero.

HORAS Y CONTENIDO

El curso se prolongará hasta el 4 de septiembre de 2026, con un total de 860 horas, distribuidas en 520 horas teórico-prácticas con prácticas en explotaciones ganaderas y 340 horas de prácticas en montaña y manejo de ganado en puerto, tutorizadas por profesionales del sector.

El contenido formativo se articula en un programa de orientación profesional: integra desde manejo de bovino, ovino y caprino, bienestar animal y control sanitario --por ejemplo, programas de vacunación, antiparasitarios o gestión del libro de explotación--, hasta pastoreo de alta montaña con herramientas concretas como interpretación de mapas, orientación y meteorología, silvopastoreo y adiestramiento canino.

Incorpora además la vertiente empresarial con trámites para abrir una explotación, viabilidad económica, PAC y ayudas, y comercialización; suma un bloque de cultura pastoril --gestión de pastos, artesanías y aprovechamientos-- y otro de transformación láctea, con contenidos aplicados como ordeño, leche y queso y quesería artesana --equipamiento y normativa--, además de competencias de habilidades sociales e igualdad, orientadas a comunicación y resolución de conflictos en el entorno rural.

En cuanto al perfil de las personas candidatas es diverso: conviven alumnos que ya tienen un vínculo previo con el sector con otras personas que llegan desde ámbitos distintos, pero con una vocación clara y la voluntad de aprender un oficio con proyección.

Destaca también el valor de que, cada vez, se incorporen más jóvenes, en un contexto donde el relevo generacional es uno de los grandes retos de la ganadería extensiva, y la evolución positiva del perfil de género, con una presencia creciente de mujeres interesadas en formarse y trabajar en el sector.

El diploma del curso está avalado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.